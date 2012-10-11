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市场报道 | 2012年 10月 11日 星期四 16:21 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元持于近一个月低位,兑欧元走高

路透伦敦10月11日电---周四英镑兑美元持于近一个月低点,对全球成长和西班牙的忧虑情绪打压较高风险货币;不过英镑兑欧元走高.

标普下调西班牙评级至"BBB-"后,英镑走势脆弱.

标准普尔周三调降西班牙债信评级至"BBB-",仅略高于垃圾级别,指因经济衰退加深限制西班牙政府的政策选项.[ID:nSB2042035]

英镑兑美元GBP=D4持稳在1.6012美元,接近周二所及低点1.5975美元,后者为9月10日以来最低.

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