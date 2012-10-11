标题新闻：通胀和经济增速加快的背景下，马来西亚央行预计会在周四会议上维持指标利率在3.00%不变
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦10月11日电---以下为SEB分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:昨日直到迄今为止,欧元在跌向低端时寻到买盘支撑...这些买单帮助汇价(至少到目前为止)免于跌破下一道关键位1.2803,守住这个通往支撑位1.2695的障碍.鉴于小时图上的从近期高点延展出的五浪型态,欧元明显可能会先上冲1.2913,之后再跌破1.2803.
欧元/日圆:汇价昨日再度逼近关键支撑位99.64.我们猜测卖压在临近支撑位前可能放缓,而且可能出现小幅反弹,但建议若出现小的回调,则可逢高卖出.一旦99.64被突破,则会看向161.8%费波纳奇水准96.01.
英镑/美元:汇价在未来一两日里或将继续守在缩小的区间之内,而后再破位下行.在1.6035前方或有买盘/卖盘对峙,若跌破1.5985,则可能引发新一轮的卖压.
纽约 当日 今年来 2011年
0714GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
--------------------------------------------------------------
欧元/美元 EUR= 1.2857 1.2874 -0.13 -0.68 1.2945
美元/日圆 JPY= 78.03 78.17 -0.18 +1.42 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 100.32 100.56 -0.24 +0.75 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9394 0.9388 +0.06 +0.19 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.6002 1.6003 -0.01 +3.01 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9804 0.9814 -0.10 -3.82 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0268 1.0228 +0.39 +0.42 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8171 0.8158 +0.16 +4.97 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 80.100 79.920 +0.23 +1.86 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.740 63.780 -0.06 +6.54 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 124.85 125.08 -0.18 +4.45 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2553 1.2521 +0.26 -4.37 1.3126
--------------------------------------------------------------
附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 高琦; 审校 蔡美珍
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。
路透新加坡2月27日 - 印度卢比周一创下三个月高位，泰铢徘徊在四个月高位，投资者静候本周稍晚美国总统特朗普在国会发表的演讲，期望从中获得新的走势指引。 泰铢兑美元 跳涨至34.85泰铢，追平周五高位，为近四个月来最高。 印度卢比兑美元 触及11月10日以来最高66.645。 泰铢和印度卢比等新兴亚币持坚，市场等待特朗普周二在国会的重要讲话。 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍。 交易商表示，对于特朗普是否会就基建支出和税改计划提出足够细节的不确定性，帮助压抑美元。 “市场正在调整仓位，以防(演讲内容)令人失望。”OANDA资深交易员Stephen Innes说。 同时Innes补充称，在特朗普发表讲话前，交易员或许会对大举抛售 美