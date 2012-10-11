版本:
中国
市场报道 | 2012年 10月 11日 星期四 16:56 BJT

《汇市简讯》美元/加元受益于轧空操作上涨,但本地公司卖单压制涨势

0822GMT

* 美元/加元受轧空操作提振上涨,但受到本地公司卖盘的压制

* 0.9835-50之间仍有不少卖单

* 亚洲央行迅速抓住机会,从0.9830开始卖出美元/加元

* 但投机客仍然看空,买单介于0.9790-70

* 技术面偏空,0.9855-65之间挂有停止单,支撑位在0.9725/25,该水准下方有商品交易顾问(CTA)停止单

(完)

--编译 王洋;审校 白云

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐