《汇市简讯》美元/加元受益于轧空操作上涨,但本地公司卖单压制涨势

标题新闻：通胀和经济增速加快的背景下，马来西亚央行预计会在周四会议上维持指标利率在3.00%不变
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0822GMT
* 美元/加元受轧空操作提振上涨,但受到本地公司卖盘的压制
* 0.9835-50之间仍有不少卖单
* 亚洲央行迅速抓住机会,从0.9830开始卖出美元/加元
* 但投机客仍然看空,买单介于0.9790-70
* 技术面偏空,0.9855-65之间挂有停止单,支撑位在0.9725/25,该水准下方有商品交易顾问(CTA)停止单
(完)
--编译 王洋;审校 白云
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“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。
路透新加坡2月27日 - 印度卢比周一创下三个月高位，泰铢徘徊在四个月高位，投资者静候本周稍晚美国总统特朗普在国会发表的演讲，期望从中获得新的走势指引。 泰铢兑美元 跳涨至34.85泰铢，追平周五高位，为近四个月来最高。 印度卢比兑美元 触及11月10日以来最高66.645。 泰铢和印度卢比等新兴亚币持坚，市场等待特朗普周二在国会的重要讲话。 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍。 交易商表示，对于特朗普是否会就基建支出和税改计划提出足够细节的不确定性，帮助压抑美元。 “市场正在调整仓位，以防(演讲内容)令人失望。”OANDA资深交易员Stephen Innes说。 同时Innes补充称，在特朗普发表讲话前，交易员或许会对大举抛售 美