〔中国汇市〕人民币首破6.28创收盘新高,盘中逼近波幅上限(更新版)

中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周均调整，CFETS指数跌至93.84
路透上海2月27日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(24日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.39%至93.84，较2014年底则下跌6.16%。
(新增收盘报价)
* 人民币收盘创汇改以来最高
* 首次刺穿6.2800的整数关口
* 隔夜欧元走升令中间价高开
* 盘中波幅逼近1%的上限
* 后期若中间价持稳,波幅或缩窄
路透北京10月11日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四首次击穿6.2800的整数关口,收盘及盘中均创2005年汇改来新高,盘中并逼近1%的波幅上限,主要受中间价跳涨至逾半个月高位的强势.
北京某国有大行交易员称,今天市场成交跳空高开近50个点,是由于中间价随隔夜欧元上升所致,客盘未见突出表现,市场还是保持了近几天较强的走势.
人民币盘中最高触及6.2761,距离6.2757的波幅上限仅一步之遥.当日成交区间在中间价的0.92%-0.99%之间.
交易员表示,"人民币坚挺跟市场上的交易行为有关,家家都在通过SWAP市场上调整美元期限,sell即期,buy远期."
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:(*代表创汇改来新高)
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
*6.2770 *6.2761 6.2808 6.3391 6.3449 6.2833
上述交易员并称,这就是即期人民币走升,而远期美元升水的原因,因为美元很多.
隔夜欧元兑美元上涨,收升0.1%,报1.2899美元.此前连跌两日,但对西班牙是否寻求救助以及希腊是否能从贷款方获得更多金援的不确定性可能限制欧元升幅.[FRX/CN]
上海一银行交易员称,市场近几天走势都很强,节后结汇还是稍微偏多,但不认为市场会长期保持那么强,央行和市场都不希望汇率大幅变化,后市若中间价还是开得那么稳,成交可能会往中间价靠一靠.
东京汇市欧元兑美元EUR=周四跌0.1%至1.2864美元,此前触及10月1日以来的最低1.2825.交易员说,一些市场人士可能希望测试关键技术支撑--200日移动均线切入位1.2823,以及10月1日低点1.28035. [FRX/CN]
以下为北京时间16:57,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3744/84 6.3960
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.2791/25 6.2897
境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,580点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4350元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李然/李文科; 审校 曾祥进/林高丽
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路透上海2月27日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8752元附近，较上日贬值约97点。
* 人民币小幅震荡微收升，中间价续升 * 市场预期分化明显成交趋于谨慎 * 客盘购汇有所减少，而结汇量时而较大 * 双向宽幅波动格局料为监管层乐见 (新增评论和收盘报价) 路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价 持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化 。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。 交易员指出，最近全球通胀水平在回升，而下周美联储会议召开，这些都提升交易的谨慎度，汇率上下空 间都比较小，未来大概率跟随美指波动，但全年人民币即使贬值，幅度亦将明显低于去年，实际上，最近不少 机构已经开始将人民币兑美元的汇率预期往升值方向修正。 “现在市场的交易风格已经变了，从以前的习惯性囤货（美元），到现在一些先锋自营出来砸（美元）， 也会带动其它自营跟着砸。”一中资行交易员表示。 亦有外资行交易员表示，市场很薄，没什么趋势性，加上3月中旬美联储议息，现在都不敢拿大头寸在一