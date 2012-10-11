〔中国债市〕流动性趋松现券收益率续降,但不确定性仍存抑制下行空间

路透上海10月11日电---中国银行间债市周四现券收益率继续小幅回落,央行逆回购助力下,资金面愈加宽松,激发买气.但业内人士指出,鉴于未来资金面仍存不确定性,收益率下行幅度也将十分有限.

交易员指出,在本周央行操作大量逆回购后,今日流动性已经呈现松弛,同时投资者对资金面的预期也转好.买盘相对比前几交易日活跃.但鉴于逆回购期限较短,并且本月存在逆回购集中到期的风险,因此买盘虽介入现券但仍保持警惕.

"利率较前下了一点,资金松了...(资金面)预期也变了,就有人进场买了.但未来资金面还并不稳,债市回暖也是短期的."上海一银行交易员称.

中国银行间市场周四质押回购加权利率CNREPO=CFXS隔夜和14天品种下跌,因央行通过公开市场逆回购再次"注水",令市场流动性相当宽裕;七天品种利率波动则较有限.[ID:nSB2043135]

中国人民银行公开市场今日进行了590亿元人民币逆回购操作,其中七天期120亿元,中标利率持平于3.35%.14天期470亿,中标利率亦维持在3.45%.路透据此测算,本周央行公开市场将净投放1,640亿元.[CN/MMTCN]

而从10月11日起,本月将陆续有累计7,040亿元人民币的逆回购到期.

剩余期限约4.35年的国债120003券最新双边报价tCN120003=CFXM为3.2100%/3.1950%,上日尾盘为3.2050%/3.1850%.(完)

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.4344 3.1855

上日 2.6465 3.1646

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.0240/2.9530

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8130/2.7470

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3298/3.2708 (完)

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