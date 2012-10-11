加州与反伊斯兰电影有关的男子否认违反保释规定

娱乐新闻：卡西·阿弗莱克以海边的曼彻斯特拿下奥斯卡最佳男主角奖
路透洛杉矶2月26日 - 卡西·阿弗莱克(Casey Affleck)周日以扮演《海边的曼彻斯特》中悲痛欲绝的父亲的角色拿下奥斯卡最佳男主角奖。
(本文由路透中文网编译)
路透洛杉矶10月10日电（记者 Dan Whitcomb）---加利福尼亚一名和反伊斯兰电影有关的男子周三否认违反保释规定。他被送回了监狱，直到案件审结。该电影在伊斯兰世界引发了暴力抗议。
该男子生于埃及，对外的名字为Nakoula Basseley Nakoula。他在法庭否认违反八项保释规定，对其的指控包括隐瞒他在电影中的角色以及使用化名。
该男子周三出庭时的名字为Mark Basseley Youssef。这部13分钟、名为Innocence of Muslims的电影在加利福尼亚录制，随后在互联网上广为流传。影片还有其他几个名称。
美国当局称，他们并非对该电影进行调查。但检察官表示，如果55岁的Youssef确实违反保释规定，将会被判两年徒刑。他之前因一起银行欺诈案被判有罪。
上个月，Youssef被美国逮捕，而且不允许保释，随后一直被关在洛杉矶的一个联邦监狱内。
按照规定，去年Youssef被释放后不能使用化名，除非得到保释官的批准，并且不能上网。11月9日将对他的保释案件进行听证。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透洛杉矶2月26日 - 卡西·阿弗莱克(Casey Affleck)周日以扮演《海边的曼彻斯特》中悲痛欲绝的父亲的角色拿下奥斯卡最佳男主角奖。
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