版本:
中国
市场报道 | 2012年 10月 11日 星期四 17:38 BJT

伦敦金1030定盘价为每盎司1,767.25美元,上日纽约收盘为1,761.94美元

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐