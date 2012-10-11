〔中国金属〕铝冶炼商明年料将增加现货氧化铝进口--行业

* 部分交易商预计明年中国进口需求趋强

* 炼铝厂认为有期合约价太高--冶炼消息人士

路透香港10月11日电---行业消息人士周四表示,中国铝冶炼商明年料将加大现货氧化铝的进口,并避开价格较高的有期合同,这可能会提振氧化铝在亚洲的现货价格.

冶炼消息人士和交易商称,中国铝冶炼商已收到2013年氧化铝有期合同报价,为伦敦金属交易所(LME)三个月期铝CMAL3CMAL0价格的15.5%-16.5%,离岸价格(FOB)基准.

交易商称,合约价上涨,以及国际市场氧化铝现货价格低于国内市场,使得年度合约没有吸引力.

"按照卖方报价和当前LME铝价,中国冶炼商如果接受2013年合约价,将会导致亏损,"一家大型冶炼商的采购经理表示.周四LME铝报价约为每吨2,015美元.

他并称,业者最高可能接受2013年合约报价到15.5%,三年期合约报价则到15%.

"如果报价高于这些水准,就没必要签订有期合同.冶炼商可以采购氧化铝现货.我们认为明年现货交易量将会增长.

最新官方数据显示,今年前八个月,中国氧化铝进口同比大增191.8%,至324万吨.

交易商表示,在中国现货采购量增加的推动下,亚洲氧化铝价格今年以来上涨近7%,本周达到离岸价(FOB)约每吨325美元.

一家大型铝冶炼厂的贸易经理表示,炼厂无意锁定2013年长单,亦是因为担心经济放缓损及国内铝价.

**中企仍有签约意愿**

分别就职于两家国际贸易行的两名交易员表示,包括他们公司在内的许多海外供应商都不太可能以15.5%的卖价成交,因为明年中国进口原材料的需求可能升温.

交易商和冶炼公司消息人士称,由于印尼削减了生产氧化铝所需的铝土矿的出口量,中国2013年氧化铝产量料将下滑,这可能会刺激氧化铝的进口需求.

全球最大氧化铝精炼国--中国今年头八个月从印尼进口了2,867万吨铝土矿的近80%.但受印尼削减出口影响,中国8月从印尼进口的氧化铝较上年同期骤降67.7%.

"中资企业仍希望签约,但在等待更低报价.一些企业已要求我们给出未来三到五年的有期合约报价,"一家国际贸易公司的交易员称.该公司通过有期合约和现货合约向中国出售氧化铝.(完)