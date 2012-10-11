〔中国金属〕铝冶炼商明年料将增加现货氧化铝进口--行业

日本股市：日经指数收盘创两周半新低，金融类股疲软
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
* 部分交易商预计明年中国进口需求趋强
* 炼铝厂认为有期合约价太高--冶炼消息人士
路透香港10月11日电---行业消息人士周四表示,中国铝冶炼商明年料将加大现货氧化铝的进口,并避开价格较高的有期合同,这可能会提振氧化铝在亚洲的现货价格.
冶炼消息人士和交易商称,中国铝冶炼商已收到2013年氧化铝有期合同报价,为伦敦金属交易所(LME)三个月期铝CMAL3CMAL0价格的15.5%-16.5%,离岸价格(FOB)基准.
交易商称,合约价上涨,以及国际市场氧化铝现货价格低于国内市场,使得年度合约没有吸引力.
"按照卖方报价和当前LME铝价,中国冶炼商如果接受2013年合约价,将会导致亏损,"一家大型冶炼商的采购经理表示.周四LME铝报价约为每吨2,015美元.
他并称,业者最高可能接受2013年合约报价到15.5%,三年期合约报价则到15%.
"如果报价高于这些水准,就没必要签订有期合同.冶炼商可以采购氧化铝现货.我们认为明年现货交易量将会增长.
最新官方数据显示,今年前八个月,中国氧化铝进口同比大增191.8%,至324万吨.
交易商表示,在中国现货采购量增加的推动下,亚洲氧化铝价格今年以来上涨近7%,本周达到离岸价(FOB)约每吨325美元.
一家大型铝冶炼厂的贸易经理表示,炼厂无意锁定2013年长单,亦是因为担心经济放缓损及国内铝价.
**中企仍有签约意愿**
分别就职于两家国际贸易行的两名交易员表示,包括他们公司在内的许多海外供应商都不太可能以15.5%的卖价成交,因为明年中国进口原材料的需求可能升温.
交易商和冶炼公司消息人士称,由于印尼削减了生产氧化铝所需的铝土矿的出口量,中国2013年氧化铝产量料将下滑,这可能会刺激氧化铝的进口需求.
全球最大氧化铝精炼国--中国今年头八个月从印尼进口了2,867万吨铝土矿的近80%.但受印尼削减出口影响,中国8月从印尼进口的氧化铝较上年同期骤降67.7%.
"中资企业仍希望签约,但在等待更低报价.一些企业已要求我们给出未来三到五年的有期合约报价,"一家国际贸易公司的交易员称.该公司通过有期合约和现货合约向中国出售氧化铝.(完)
--编译 李春喜/丁琦/许娜;审校 蔡美珍/高琦
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
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“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。