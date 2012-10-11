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亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 07:42 BJT

俄要求土耳其解释拦截叙客机行为

(本文由路透中文网编译)

路透伊斯坦布尔10月11日电(记者 Nick Tattersall)---俄罗斯周四指责土耳其威胁俄公民人身安全。此前，土耳其拦截了一架从俄罗斯飞往叙利亚的客机，因怀疑这架叙利亚飞机载有军事设备。

叙利亚政府称，拦截活动是一种劫持行为。此事进一步加深了这两个邻国间的紧张关系。此前，土耳其参谋长警告称，如果叙利亚导弹继续落入土耳其境内，土耳其军队将动用更多力量进行应对。

周三晚间，土耳其出动军用战机拦截了一架载有大约30名乘客、从莫斯科飞往大马士革的空客A320客机，因该国此前收到该机载有“非民用货物”的情报。

俄罗斯强烈要求土耳其就拦截客机事件作出解释。

俄罗斯外交部在一份声明中表示：“机上乘客的生命和安全受到了威胁。”称机上的17名俄罗斯公民拒绝接触俄罗斯外交工作人员。

俄罗斯武器出口部门的一名消息人士对国际文传通讯社表示，飞机上并未载有俄罗斯武器或军事设备。

黎巴嫩al-Manar电视台援引叙利亚交通部长穆罕默德·赛义德(Mahmoud Said)的话报导称，此举等同于“违反民航条约的空中劫持。”

土耳其则表示，该国是依国际法行事。

土耳其外长表示：“我们致力于防止武器转移至一个对其民众展开血腥屠杀的当局。不能接受这种经过我国领空的转移活动。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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