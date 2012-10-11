俄要求土耳其解释拦截叙客机行为

标题新闻：印尼警方称万隆市一个政府大楼院内发生高压锅爆炸，袭击者中枪受重伤
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(本文由路透中文网编译)
路透伊斯坦布尔10月11日电(记者 Nick Tattersall)---俄罗斯周四指责土耳其威胁俄公民人身安全。此前，土耳其拦截了一架从俄罗斯飞往叙利亚的客机，因怀疑这架叙利亚飞机载有军事设备。
叙利亚政府称，拦截活动是一种劫持行为。此事进一步加深了这两个邻国间的紧张关系。此前，土耳其参谋长警告称，如果叙利亚导弹继续落入土耳其境内，土耳其军队将动用更多力量进行应对。
周三晚间，土耳其出动军用战机拦截了一架载有大约30名乘客、从莫斯科飞往大马士革的空客A320客机，因该国此前收到该机载有“非民用货物”的情报。
俄罗斯强烈要求土耳其就拦截客机事件作出解释。
俄罗斯外交部在一份声明中表示：“机上乘客的生命和安全受到了威胁。”称机上的17名俄罗斯公民拒绝接触俄罗斯外交工作人员。
俄罗斯武器出口部门的一名消息人士对国际文传通讯社表示，飞机上并未载有俄罗斯武器或军事设备。
黎巴嫩al-Manar电视台援引叙利亚交通部长穆罕默德·赛义德(Mahmoud Said)的话报导称，此举等同于“违反民航条约的空中劫持。”
土耳其则表示，该国是依国际法行事。
土耳其外长表示：“我们致力于防止武器转移至一个对其民众展开血腥屠杀的当局。不能接受这种经过我国领空的转移活动。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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筹得资金将用于2012年5月签署的110亿台币等值双档贷款的再融资，以及2014年7月签署的45.6亿台币五年期贷款的再融资。
路透东京2月27日 - 日本公债价格周一上涨，五年期公债收益率(殖利率)触及三个月低点，因对日本央行购债操作的担忧缓解，且美国总统特朗普本周稍晚讲话前市场情绪谨慎。 日本央行周一购买8,200亿日圆(73.1亿美元)剩余期限在一以上至五年的公债。 虽然这在普遍预期之内，但仍然减轻了市场压力，此前央行在上月意外跳过了一次对上述期限债券的购买操作。 日债从美债和欧债上涨中获得支持。外界猜测特朗普周二在国会的演讲可能平淡无奇，许多投资者原本预计他将阐明其“非凡”的减税计划。 “围绕日本央行的不确定性已经清除，而人们越来越认为特朗普很难很快落实大规模减税，”柏瑞投资驻东京固定收益投资主管Tadashi Matsukawa称。 指标10年期日本公债收益率(殖利率) 下跌1.0个基点至0.050%，为近一个月低位。 20年期公债收益率 下滑2.5个基点至一个月低位0.620%。 日本央行购债操作支持短期公债，五年期公债收益率