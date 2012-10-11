蒙面枪手在也门枪杀美国使馆雇员

(本文由路透中文网编译)

路透萨那10月11日电---消息人士称，蒙面持枪者周四在也门首都萨那枪杀了也门男子Qassem Aqlan，Aqlan为美国使馆安全部门负责人，死于前往美国使馆的路上。

消息人士对路透表示，蒙面持枪者驾驶摩托车，在萨那市中心对Aqlan乘坐的汽车开火。

“这次（刺杀）行动有基地组织的痕迹，该组织曾有过类似行动，”该消息人士说道。（完）