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货币新闻 | 2012年 10月 12日 星期五 07:40 BJT

蒙面枪手在也门枪杀美国使馆雇员

(本文由路透中文网编译)

路透萨那10月11日电---消息人士称，蒙面持枪者周四在也门首都萨那枪杀了也门男子Qassem Aqlan，Aqlan为美国使馆安全部门负责人，死于前往美国使馆的路上。

消息人士对路透表示，蒙面持枪者驾驶摩托车，在萨那市中心对Aqlan乘坐的汽车开火。

“这次（刺杀）行动有基地组织的痕迹，该组织曾有过类似行动，”该消息人士说道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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