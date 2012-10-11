蒙面枪手在也门枪杀美国使馆雇员

娱乐新闻：卡西·阿弗莱克以海边的曼彻斯特拿下奥斯卡最佳男主角奖
路透洛杉矶2月26日 - 卡西·阿弗莱克(Casey Affleck)周日以扮演《海边的曼彻斯特》中悲痛欲绝的父亲的角色拿下奥斯卡最佳男主角奖。
(本文由路透中文网编译)
路透萨那10月11日电---消息人士称，蒙面持枪者周四在也门首都萨那枪杀了也门男子Qassem Aqlan，Aqlan为美国使馆安全部门负责人，死于前往美国使馆的路上。
消息人士对路透表示，蒙面持枪者驾驶摩托车，在萨那市中心对Aqlan乘坐的汽车开火。
“这次（刺杀）行动有基地组织的痕迹，该组织曾有过类似行动，”该消息人士说道。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透洛杉矶2月26日 - 卡西·阿弗莱克(Casey Affleck)周日以扮演《海边的曼彻斯特》中悲痛欲绝的父亲的角色拿下奥斯卡最佳男主角奖。
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