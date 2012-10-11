(重温稿)〔台湾货币市场〕短率持稳,降息预期并未因韩国降息而升温

* 资金充裕

* 短率仍然平稳

* 韩国降息一码但市场仍多预期台湾利率不变

记者 高洁如

路透台北10月11日电---台湾银行间短率周四大致平稳.市场资金仍然充裕,虽然韩国央行宣布降息一码,但各方多仍认为台湾央行仍将维持利率不变,令短率大致持稳上日区间.

韩国央行周四上午宣布降息一码(25基点),符合预估,指标利率降为2.75%.[ID:nSB2042161]交易员表示,尽管韩国因经济放缓希望降息刺激景气,但台湾今年却还有通膨走高的问题,短期之内市场对央行降息的预期恐怕还是偏低,这也让短率稳于区间未变.

"虽然韩国降息,但台湾还是要再看看吧!目前看(央行)利率持平的还是比较多,"一家大型公营银行交易员说.

台湾今年国内生产总值(GDP)成长率预估仅有1.66%,但消费者物价指数(CPI)年增率则上调至1.93%.[TW/GDPCN]

一位票券商交易员也表示,虽然央行降息的可能性并不高,但央行或可考虑调低91、182天期存单的利率,因为目前银行间存单的利率已远低于央行存单的水准,这使得央行的利率指标失效.目前央行91和182天期存单利率在0.93%和1.05%.

另一位公营银行交易员也表示,目前对台湾央行降息的预期并未升高,而即便央行真的降息,以降息半码(12.5基点)幅度来算,30天期存单利率大多跟进调降6基点,30天期存单利率将至0.81%.

"虽然我们有配置资金的需求,但要是和最近364天期存单标售结果--0.805%相比,如果央行真的降息,我们没有拿到一年期存单,亏的也不算太大,"上述交易员表示.

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.390%,上日收在0.387%;区间落在0.295-0.54%,与上日相同.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.57%,同上日.

**票量不多**

短票方面,交易员指出,目前票量仍然不大,估计时序步入接近月底以后这个情况才会有所改变.

他们也表示,这个月没有季底的紧缩因素,银行资金一直有配置出去的需求,不论是在拆款或买票上,银行的操作意愿一直都颇高.

银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.80-0.81%,大致同上日.

台湾央行今日共发行3,672亿台币存单,若相较存单到期金额3,921亿,存单发行余额减249亿.[TW/MMTCN]周五存单到期金额为3,714亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,周四超额准备为180亿台币;累计超额准备为负169亿台币,加计前期1%的超额准备为931亿台币.

**公债RP利率平稳**

公债10天期附买回(RP)利率亦持稳.今日整体货币市场资金宽松,令RP市场利率表现持平,明天将有300亿台币101/6R公债交割,交易员普遍预料公债RP利率仍会维持既有区间不变.

证券商交易员表示,本周延续月初资金宽松效应,其中以银行资金最为宽裕,寿险、投信资金也有承作RP的需求,因此尽管本周公司债及公债交割的紧缩因子较多,也未对RP市场利率造成影响,短线RP利率将持稳在既有水准.

"今天交割鸿海公司债算是小事一桩,明天300亿公债交割会有一点点影响,但不致于影响利率."一交易员说.

交易商认为,周五公债交割金额较大,且隔日又为休假日,对资金调度会有些微影响,不过近期资金仍偏多,加上市场已经提早因应,所以料明天公债RP利率可望持平不变.

今日有鸿海(2317.TW)33亿台币公司债交割.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,与上日相同.(完)