《中国信用市场综述》经济续弱加大政策放松可能,信用债显估值优势

作者 钟华

路透北京10月12日电---中国已有经济数据显示三季度经济同比增速可能跌破7.5%目标红线,且这一减速步伐目前仍难言四季度会停止;而通胀预期下降,这将可能增大政策放松的可能性,从而利好中国债市走势.当然,政治平衡、全球宽松政策传导评估等因素,也可能使得中国决策层继续维持政策稳定.

从政策放松情景看,短期内可能更多着眼于数量型工具,这意味着指引债市利率中枢的中国央行公开市场当前逆回购利率暂难改变,而信用产品较利率产品与央行逆回购利率的利差相对更宽,具有相对估值优势.

诸多迹象显示,迟于预期的政策放松影响了中国经济恢复进程.尽管9月中国官方和汇丰采购经理人指数(PMI)都有企稳迹象,但还处于收缩区间,并没有提供中国经济减速止步的强有力证据.

而工业企业利润同比降幅8月扩至6.2%,工业生产者出厂价格指数(PPI)等价格亦料继续降低,以及产能大量过剩,进一步降低着工业生产和企业投资意愿及银行等机构相应融资支持,从而可能延续经济态势.

尽管8月中央项目投资同比增速已经由负转正,新开工项目增速也有所扩张,国家发改委9月还批准预计投资总额将超万亿元人民币的项目,但这些项目投资建设势必需要金融部门的融资支持.而具有顺景气周期特征的金融部门提供融资支持,则需要政策放松来增添动力.

中国经济放缓还在于外部形势不振.目前看,欧债危机远没有结束,领先经济指标--采购经理人指数(PMI)等数据显示欧元区正日益迫近衰退;美国经济虽有好转迹象,然其"财政悬崖"风险不可小视,且制造业有回流美国本地迹象.这导致中国对欧盟和美国商品出口增速都在放缓,尤其对欧盟出口增速今年前八个月已经下降4.9%.

尽管欧央行、美联储、日本央行,以及最近韩国都采取放松政策,但政策对中国传导相对有限.由于中国经济恢复难以寄望外部环境改善,且当前全球通胀迹象还不明显,中国自身采取适度的政策放松仍有必要,尤其是数量工具放松.

之所以强调对数量工具放松,部分原因在于决定中国企业融资成本的金融机构贷款利率已基本市场化.央行7月已将贷款利率下浮空间放宽至0.7倍贷款基准利率,已和企业机构发行债券的融资利率无缝衔接.

倘若进一步细究企业获得的实际银行贷款利率,我们可以发现,决定银行贷款利率的诸多复杂因素中,资金来源成本因素在增加,而该因素正转向由存款利率和银行间资金成本双重决定.而银行间市场利率下降,首要在于资金大量供给并维持宽裕状态.

中国央行如果采取降低准备金率等数量型工具的政策放松,还可以缓解当前央行公开市场操作压力.路透统计显示,10月下半月,央行公开市场未到期逆回购规模就高达7,040亿元人民币.

当然,中国央行也可以采取不降准备金率等放松政策,仍继续采取逆回购滚动操作来应对市场资金需求.而10和11月难评估的流动性需求相对较9月减少,也会降低投资者对流动性风险补偿的预期,从而有助于债市短期相对稳定.

如果央行基于政治平衡、全球宽松政策效果评估等其他因素坚持上述政策选择,这一情景意味着市场仍将处于紧平衡格局中,央行公开市场操作短期内就不能从逆回购切换到正回购,短期内七天期逆回购中标利率仍将持稳于3.35%水平.

那么,这与徘徊于3.50%附近的10年期国债收益率IFT10YY=CDC的利差保护较小,以国债为代表的利率产品收益率就缺乏相对下行空间,而考虑相对隐含税率后的金融债收益率估值相对略好.

比较而言,当前部分信用产品的绝对收益率调整已至年初水平,信用利差也升至均值上方,估值优势相对更为显现,尤其是短期流动性较好品种.但供给冲击也不容忽视,这为三季度信用债收益率大涨的主动力之一,投资者需要做好权衡.(完)