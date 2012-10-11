〔马来西亚期市〕棕榈油期货升至一周高位,因减税盖过高库存的影响

路透新加坡10月11日电---马来西亚棕榈油期货周四升至逾一周高位,因政府计划调降毛棕榈油出口税,抵销了库存创纪录和出口疲弱的影响,令交易员在美国供需报告出炉前敲进仓位.

政府消息人士周四透露,马来西亚已批准将毛棕榈油出口税率自现有的23%下调的计划.内阁将在周五讨论下调的幅度.[ID:nSB2043127]

此举有望提振马来西亚的毛棕榈油出口,并帮助消化库存.9月库存达到创纪录的248万吨.

"我们相信库存处于高水平的负面影响大部分已为市场消化,因目前毛棕榈油价格较豆油的贴水高达每吨350美元,"马来西亚Kenanga Investment Bank研究分析师Alan Lim Seong Chun在研究报告中称.

指标12月棕榈油期货FCPOc3大涨2.7%,收报每吨2,523马币(林吉特),仅略低于盘中高位2,525林吉特,为10月1日以来首见的水平.

总成交量为41,253口,远高于通常25,000口的成交量.(完)