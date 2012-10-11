〔东南亚股市〕全球疑虑抑制走势,但尾盘买盘提振泰国和印尼股市

日本股市：日经指数收盘创两周半新低，金融类股疲软
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
路透曼谷10月11日电---马来西亚、菲律宾和越南股市周四在清淡交投中下滑,由Axiata Group Bhd(AXIA.KL)和SM Investments Corp(SM.PS)等绩优股领跌,忧虑全球经济疲弱的投资人削减风险资产.
新加坡股市扳回稍早跌势,受挫跌大型股尾盘的买盘支撑,海峡时报指数.FTSTI收低0.04%,盘中一度跌至一个月低点,此前三个交易日亦下滑.
泰国股市能源股表现居前,受企业7-9月财测强劲提振,能源探勘业者PTT Exploration and Production PclPTTE.BK上涨1.3%,大盘指数.SETI上涨0.4%.
摩根士丹利预期东南亚市场第三季会有亮丽企业财报,预估泰国企业获利较上年同期成长34.6%,主要受能源和金融业带动,马来西亚企业获利则成长19.3%.
1035GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3032.66 -1.15 -0.04 +14.60 2646.35
马来西亚 .KLSE 1655.47 -3.93 -0.24 +8.15 1530.73
泰国 .SETI 1294.90 5.55 +0.43 +26.29 1025.32
印尼 .JKSE 4284.97 4.96 +0.12 +12.11 3821.99
菲律宾 .PSI 5353.47 -16.13 -0.30 +22.45 4371.96
越南 .VNI 394.19 -0.47 -0.12 +12.13 351.55
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(完)
--编译 王冠中;审校 田建华
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
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“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。