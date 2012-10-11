(重发)〔中国新债〕上汽通用金融下周四发行汽车抵押贷款证券化信托,总额约20亿元

路透上海10月11日电---中国上海通用汽车金融公司公告称,将发起2012年第一期个人汽车抵押贷款证券化(ABS)信托,发行总额约20亿元人民币,共分为优先A档、优先B档和次级挡.其中优先A档和B档为浮息ABS,一年期定存利率基准.

刊登在上海清算所网站的发行说明书中并未显示簿记建档日,但根据中国货币网,本期资产支持证券10月18日簿记建档.

发行说明书中显示,本期资产支持证券由中粮信托有限责任公司担任发行人和受托机构,中信证券为主承销商.

以下为该期ABS各档的发行细节:

金额(亿元) 付息方式 法定到期日 预期到期日 评级(大公) 评级(联合资信) 评级(中债资信投资者付费模式)

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优先A档 16.51 浮动利率 2018/2/26 2014/7/26 AAA AAA AAA

优先B档 2.49 浮动利率 2018/2/26 2015/6/26 A A A

2015/1/26(清仓回购)

次级档 1.00 无票面利率 2018/2/26 -- 未评级 未评级 未评级

注:法定到期日并不是资产支持证券的实际到期日,资产支持证券的本金将可能于法定到期日前清偿完毕.

本期ABS中,受托机构将于发行结束后向中国人民银行申请在全国银行间债券市场交易A级资产支持证券和B级资产支持证券.次级资产支持证券不进行转让交易.

此前,银监会人士撰文指出,有必要推广信贷资产证券化,盘活资产,改善银行资本充足率,现在是好时机,应总结信贷资产证券化试点阶段和扩大试点阶段经验,将信贷资产证券化业务作为一项常规业务来开展.[ID:nSB1411184]随后央行、银监会、财政部联合下发《关于进一步扩大信贷资产证券化试点有关事项的通知》,国务院并批复信贷资产证券化额度共500亿元人民币.

中国的信贷资产证券化试点开始于2005年,截止到2008年底,共有11家发起人进行了16单信贷证券化业务试点,发行总规模为667.85亿元.无论在数量还是规模上,信贷证券化在债券市场中占比均较低.而自金融危机爆发以来,监管机构出于审慎原则和对资产证券化风险的担忧,延缓了市场发行速度,并于2008年年底暂停不良资产证券化试点,进入2009年来,资产证券化进程停滞.(完)

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