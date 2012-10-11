〔中国大豆〕国储大豆周四竞价销售225,355吨,成交率56%--官方网站

标题新闻：通胀和经济增速加快的背景下，马来西亚央行预计会在周四会议上维持指标利率在3.00%不变
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京10月11日电---中国周四举行的国家临时存储大豆竞价交易结果显示,本次交易会销售大豆实际成交225,355吨,成交率56.17%,
刊登在国家粮油交易中心网站的新闻稿显示,本次交易会计划销售大豆401,193吨.
在成交的大豆中,2009年大豆计划销售214,017吨,全部成交,成交均价4,324元人民币/吨;2010年大豆计划销售187,176吨，实际成交11,338吨,成交率6.06%,成交均价4,492元/吨.
参与拍卖的交易商称,国家临时收储大豆的竞拍价格太高,算上运输以及其他费用,竞拍价以及基本和国内现货价格以及进口大豆价格相当,这令国储大豆的吸引力降低.
全球最大的大豆采购国--中国约购买国际贸易大豆中的六成之多.而今年国际贸易大豆的供应方--美国罕见的乾旱令大豆供应趋紧,市场预期中国将持续释放储备大豆至2013年.(完)
更多细节,请点选中国国家粮油交易中心网站(www.grainmarket.com.cn)
--发稿 李文科; 审校 曾祥进
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。