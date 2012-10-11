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亚洲 | 2012年 10月 11日 星期四 19:25 BJT

〔中国大豆〕国储大豆周四竞价销售225,355吨,成交率56%--官方网站

路透北京10月11日电---中国周四举行的国家临时存储大豆竞价交易结果显示,本次交易会销售大豆实际成交225,355吨,成交率56.17%,

刊登在国家粮油交易中心网站的新闻稿显示,本次交易会计划销售大豆401,193吨.

在成交的大豆中,2009年大豆计划销售214,017吨,全部成交,成交均价4,324元人民币/吨;2010年大豆计划销售187,176吨，实际成交11,338吨,成交率6.06%,成交均价4,492元/吨.

参与拍卖的交易商称,国家临时收储大豆的竞拍价格太高,算上运输以及其他费用,竞拍价以及基本和国内现货价格以及进口大豆价格相当,这令国储大豆的吸引力降低.

全球最大的大豆采购国--中国约购买国际贸易大豆中的六成之多.而今年国际贸易大豆的供应方--美国罕见的乾旱令大豆供应趋紧,市场预期中国将持续释放储备大豆至2013年.(完)

更多细节,请点选中国国家粮油交易中心网站(www.grainmarket.com.cn)

--发稿 李文科; 审校 曾祥进

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