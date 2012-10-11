〔亚洲橡胶〕10月11日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

日本股市：日经指数收盘创两周半新低，金融类股疲软
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
路透10月11日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价:
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
*12月 579.7 16 259.1 7
*11月 285.0 87 259.4 4
*12月 260.4 80 260.6 5
* 1月 261.7 287 263.3 8
* 2月 264.1 1332 265.0 69
* 3月 -- 8294 266.5 865
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)
--编译 肖群英; 审校 王洋
东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
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“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。