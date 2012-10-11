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亚洲 | 2012年 10月 11日 星期四 19:21 BJT

〔亚洲橡胶〕10月11日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透10月11日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

*12月 579.7 16 259.1 7

*11月 285.0 87 259.4 4

*12月 260.4 80 260.6 5

* 1月 261.7 287 263.3 8

* 2月 264.1 1332 265.0 69

* 3月 -- 8294 266.5 865

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 肖群英; 审校 王洋

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