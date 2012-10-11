〔国际油市〕航煤/柴油升水升至约一年高位,因供应短缺提振航煤

标题新闻：通胀和经济增速加快的背景下，马来西亚央行预计会在周四会议上维持指标利率在3.00%不变
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路透新加坡10月11日电---亚洲航空煤油/柴油升水周四攀升至约一年高位,因在航煤供应短缺之际,美国和中国年底旅游旺季前的需求刺激航煤走强.
路透数据显示,10月航煤/柴油升水上升0.24美元,至每桶3.01美元.
雪佛龙(Chevron)CHV.N本周公布,旗下日加工能力24.5万桶的加州里奇蒙炼厂的原油炼制单元将在今年剩余时间依然关闭.
贸易商称,雪佛兰此前从台湾台塑购买航空煤油,可能输往美国.尽管从北亚地区至美国路程的经济套利不太可行.
交易员指出,随着美国多家炼厂停产导致库存偏低,前往美国的航空煤油船货料将延续.
新加坡国际企业发展局(IES)的数据显示,在截止10月10日当周,新加坡向美国出口一艘航煤船货.
中国的航煤需求也一直高涨,因10月黄金周假期旅行人数增长,且中国开始为迎接年底高峰期需求而囤积航煤.
柴油略微上涨,约旦Jordan Petroleum求购50万吨柴油.
一个交易员提到,若更多越南进口商进入柴油市场寻求购买现货,这有望迅速推高柴油裂解价差.(完)
--编译 肖群英;审校 王洋
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