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市场报道 | 2012年 10月 11日 星期四 20:14 BJT

〔标题新闻〕巴西政府统计机构IBGE称8月零售销售量较7月增长0.2%,路透调查预估为下滑0.1%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nE5E8JD06L]

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