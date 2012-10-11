〔国际油市〕亚洲燃料油跨月价差下跌,供给依旧充足

路透新加坡10月11日电---亚洲燃料油市场周四走弱,即期跨月价差抹去前一日的升幅,因对于供给过剩的担忧盖过对需求的寄望.

据路透数据,180-csst燃料油10月/11月跨月价差下跌0.75美元至逆价差0.25美元,创下两日低点.

至亚洲收盘时,11月/12月价差也为逆价差每吨0.25美元,比前一日下跌1美元.

180-cst燃料油现货价差也走弱,跌0.60美元至每吨较新加坡现货报价升水0.15美元.

中国原料市场的活动也沉闷,因炼厂选择退而观望,预期价格进一步下滑.市场目光也放在Rosneft的定期标售之上.此次标售总计120万吨11月-4月船期的M100直馏燃料油.

International Enterprise的数据显示,10月10日止当周新加坡陆上残渣燃料油库存上升170万桶至三周高位1,960.5万桶.

这主要是因为来自西方的船货流入增多,此外印度的出口增加.(完)