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货币新闻 | 2012年 10月 11日 星期四 20:41 BJT

〔表格〕美国9月进口价格增长1.1%,出口价格成长0.8%

路透10月11日电---美国劳工部周四公布:

* 美国9月进口价格增长1.1%(路透预估为增长0.7%),8月修正后为成长1.1%(前值为成长0.7%)

* 美国9月出口价格成长0.8%(路透预估为增长0.4%),8月修正后为成长1.0%(前值为成长0.9%)

9月 　 8月　 (前值) 12年/11年9月

进口物价 1.1 1.1 0.7 -0.6

出口物价 0.8 1.0 0.9 -0.5 (完)

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--编译 王洋;审校 田建华

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