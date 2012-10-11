〔表格〕美国9月进口价格增长1.1%,出口价格成长0.8%

标题新闻：通胀和经济增速加快的背景下，马来西亚央行预计会在周四会议上维持指标利率在3.00%不变
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路透10月11日电---美国劳工部周四公布:
* 美国9月进口价格增长1.1%(路透预估为增长0.7%),8月修正后为成长1.1%(前值为成长0.7%)
* 美国9月出口价格成长0.8%(路透预估为增长0.4%),8月修正后为成长1.0%(前值为成长0.9%)
9月 8月 (前值) 12年/11年9月
进口物价 1.1 1.1 0.7 -0.6
出口物价 0.8 1.0 0.9 -0.5 (完)
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--编译 王洋;审校 田建华
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