〔表格〕加拿大8月贸易逆差缩窄至13.2亿加元,7月修正为逆差25.3亿

标题新闻：通胀和经济增速加快的背景下，马来西亚央行预计会在周四会议上维持指标利率在3.00%不变
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路透10月11日电---加拿大统计局周四公布,加拿大8月贸易逆差为13.2亿加元.7月修正为逆差25.3亿加元,前值为逆差23.4亿加元.
加拿大8月出口下滑0.1%,进口下滑3.1%.
以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿加元):
8月 7月(修正值) 变动百分比(%) 7月(前值)
贸易收支 -1.319 -2.530 -- -2.336
出口 37.471 37.499 -0.1 37.739
进口 38.790 40.029 -3.1 40.075
路透调查的分析师平均预估加拿大8月贸易逆差19亿加元.(完)
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--编译 田建华;审校 王洋
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