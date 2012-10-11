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货币新闻 | 2012年 10月 11日 星期四 20:42 BJT

〔表格〕加拿大8月贸易逆差缩窄至13.2亿加元,7月修正为逆差25.3亿

路透10月11日电---加拿大统计局周四公布,加拿大8月贸易逆差为13.2亿加元.7月修正为逆差25.3亿加元,前值为逆差23.4亿加元.

加拿大8月出口下滑0.1%,进口下滑3.1%.

以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿加元):

8月 7月(修正值) 变动百分比(%) 7月(前值)

贸易收支 -1.319 -2.530 -- -2.336

出口 37.471 37.499 -0.1 37.739

进口 38.790 40.029 -3.1 40.075

路透调查的分析师平均预估加拿大8月贸易逆差19亿加元.(完)

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--编译 田建华;审校 王洋

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