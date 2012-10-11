〔国际油市〕亚洲石脑油价格上涨至近一个月高位,但裂解价差承压

标题新闻：通胀和经济增速加快的背景下，马来西亚央行预计会在周四会议上维持指标利率在3.00%不变
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路透新加坡10月11日电---周四亚洲石脑油近月11月下半月价格延续涨势,升至近一个月高位每吨989.50美元,但布兰特原油价格在高位令裂解价差承压,后者跌0.69%至每吨125.95美元.
跨月价差连续第三日上涨,涨至近两周高位每吨14.50美元,看似稳健的需求使得卖家忽略日本裂解厂断供以及台湾减产.
跨月价差是11月下半月和12月下半月油品的价格差.
日本Mitsubishi Chemical周四表示,尚不清楚位于Kashima年产能48.9万吨的第二号裂解装置何时恢复运营,该装置本周稍早因电力中断而关闭.不过交易商称关闭时间最长可能达两周.
一交易商称,"关闭两周不太可能导致他们延迟石脑油给料船货."
此前台塑将一年产能293万吨的裂解厂产能利用率下调至80%.
由于空头回补,印度船货石脑油升水依然强劲.
亚洲汽油裂解价差跌至一周低位每桶11.71美元,因布兰特原油价格冲击裂解价差,并迫使一些买家离场.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
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