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市场报道 | 2012年 10月 11日 星期四 21:10 BJT

〔USDA月报〕10月11日美国棉花主要信息

路透10月11日电---美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国棉花主要信息如下,数据中亦包括上月的预估值以作比较(单位:百万包,480磅/包).

2010/11 2011/12 2012/13

实际值 预估值 9月预估 10月预估

种植面积(百万英亩) 10.97 14.74 12.36 12.36

收割面积(百万英亩) 10.70 9.46 10.44 10.44

单产/英亩 812 790 786 795

产量 18.10 15.57 17.11 17.29

出口 14.38 11.71 11.80 11.60

年末库存 2.60 3.35 5.30 5.60 (完)

欲浏览其他USDA报告,请点选[USDA-CMN]

--编译 田建华;审校 王洋

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