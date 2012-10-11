〔表格〕10月11日美国农作物主要信息

标题新闻：通胀和经济增速加快的背景下，马来西亚央行预计会在周四会议上维持指标利率在3.00%不变
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路透10月11日电---美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国农作物主要信息如下:
大豆类(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
2010/11 2011/12 2012/13 2012/13
实际值 预估 9月预估 10月预估
大豆
种植(百万英亩) 77.4 75.0 76.1 77.2
收割(百万英亩) 76.6 73.8 74.6 75.7
单产(蒲式耳/英亩) 43.5 41.9 35.3 37.8
产量 3,329 3,094 2,634 2,860
压榨 1,648 1,703 1,500 1,540
出口 1,501 1,360 1,055 1,265
年末库存 215 169 115 130
豆油(百万磅)
产量 18,888 19,795 17,145 17,600
出口 3,233 1,450 1,200 1,200
年末库存 2,425 2,620 1,260 1,270
豆粕(豆粉)(千短吨)
产量 39,251 41,240 35,700 36,700
出口 9,081 9,600 6,800 7,500
年末库存 350 300 300 300
小麦(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
2010/11 2011/12 2012/13 2012/13
实际值 预估 9月预估 10月预估
种植(百万英亩) 53.6 54.4 56.0 55.7
收割(百万英亩) 47.6 45.7 48.8 49.0
单产(蒲式耳/英亩) 46.3 43.7 46.5 46.3
产量 2,207 1,999 2,268 2,269
出口 1,289 1,050 1,200 1,150
年末库存 862 743 698 654
玉米(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
2010/11 2011/12 2012/13 2012/13
实际值 预估 9月预估 10月预估
种植(百万英亩) 88.2 91.9 96.4 96.9
收割(百万英亩) 81.4 84.0 87.4 87.7
单产(蒲式耳/英亩) 152.8 147.2 122.8 122.0
产量 12,447 12,358 10,727 10,706
出口 1,834 1,543 1,250 1,150
年末库存 1,128 988 733 619
美国乙醇产量
燃料用乙醇 5,021 5,000 4,500 4,500 (完)
浏览美国农业部的相关新闻,请点选[USDA-CMN]
--编译 肖群英;审校 田建华
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