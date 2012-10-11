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货币新闻 | 2012年 10月 11日 星期四 21:08 BJT

〔表格〕10月11日美国农作物主要信息

路透10月11日电---美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国农作物主要信息如下:

大豆类(除非特别指明,以百万蒲式耳计)

2010/11 2011/12 2012/13 2012/13

实际值 预估 9月预估 10月预估

大豆

种植(百万英亩) 77.4 75.0 76.1 77.2

收割(百万英亩) 76.6 73.8 74.6 75.7

单产(蒲式耳/英亩) 43.5 41.9 35.3 37.8

产量 3,329 3,094 2,634 2,860

压榨 1,648 1,703 1,500 1,540

出口 1,501 1,360 1,055 1,265

年末库存 215 169 115 130

豆油(百万磅)

产量 18,888 19,795 17,145 17,600

出口 3,233 1,450 1,200 1,200

年末库存 2,425 2,620 1,260 1,270

豆粕(豆粉)(千短吨)

产量 39,251 41,240 35,700 36,700

出口 9,081 9,600 6,800 7,500

年末库存 350 300 300 300

小麦(除非特别指明,以百万蒲式耳计)

2010/11 2011/12 2012/13 2012/13

实际值 预估 9月预估 10月预估

种植(百万英亩) 53.6 54.4 56.0 55.7

收割(百万英亩) 47.6 45.7 48.8 49.0

单产(蒲式耳/英亩) 46.3 43.7 46.5 46.3

产量 2,207 1,999 2,268 2,269

出口 1,289 1,050 1,200 1,150

年末库存 862 743 698 654

玉米(除非特别指明,以百万蒲式耳计)

2010/11 2011/12 2012/13 2012/13

实际值 预估 9月预估 10月预估

种植(百万英亩) 88.2 91.9 96.4 96.9

收割(百万英亩) 81.4 84.0 87.4 87.7

单产(蒲式耳/英亩) 152.8 147.2 122.8 122.0

产量 12,447 12,358 10,727 10,706

出口 1,834 1,543 1,250 1,150

年末库存 1,128 988 733 619

美国乙醇产量

燃料用乙醇 5,021 5,000 4,500 4,500 (完)

浏览美国农业部的相关新闻,请点选[USDA-CMN]

--编译 肖群英;审校 田建华

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