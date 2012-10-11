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市场报道 | 2012年 10月 11日 星期四 21:42 BJT

〔美国股市〕开高,稍早数据显示美国初请失业金人数下降

路透纽约10月11日电---美国股市周四高开,稍早的数据显示一周初请失业金人数意外下降,表明劳工市场改善.

道琼工业指数.DJI上涨61.29点,或0.46%,至13,406.26点.标准普尔500指数.SPX上涨8.44点,或0.59%,至1,441.00点.Nasdaq综合股价指数.IXIC上涨23.22点,或0.76%,至3,075.00点.(完)

--编译 王洋;审校 田建华

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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