〔美国热股〕日本软银洽购Sprint Nextel控股权,后者早盘大涨

路透10月11日电---一位直接知道消息的人士对路透表示,日本第三大无线通讯运营商软银(9984.T)正在洽购Sprint Nextel(S.N)的多数股权,价值逾1万亿日圆(合128亿美元).

该消息甫一出炉,ClearwireCLWR.O股价随即大涨.富国银行分析师称,Sprint对软银这么有吸引力,是因其持有Clearwire的多数权益.

曾是Sprint Nextel收购目标的MetroPCSPCS.N股价大跌,有报导称Sprint Nextel仍在考虑是否对该公司提出还价.MetroPCS上周同意与德国电讯(DTEGn.DE)旗下的T-Mobile USA合并,但许多投资者预期Sprint将提出更高的还价.

在周四早盘交易中,Sprint Nextel大涨11.50%,至5.62美元; MetroPCS重挫7.55%,至11.13美元;Clearwire暴涨36%,至1.77美元.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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