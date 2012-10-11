〔国际油市〕10月27日止四周OPEC石油日均出口料减少6万桶--分析师

路透伦敦10月11日电---英国咨询机构Oil Movements周四表示,在截至10月27日的四周内,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)日均海运石油出口料将减少6万桶.

根据Oil Movements提供的最新数据,截至10月27日四周,平均每日海运原油出口料为2,383万桶,截至9月29日止四周每日原油出口量为2,389万桶.

OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一.OPEC在6月举行的会议上保持产量目标不变.(完)

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