〔国际油市〕10月27日止四周OPEC石油日均出口料减少6万桶--分析师

标题新闻：通胀和经济增速加快的背景下，马来西亚央行预计会在周四会议上维持指标利率在3.00%不变
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦10月11日电---英国咨询机构Oil Movements周四表示,在截至10月27日的四周内,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)日均海运石油出口料将减少6万桶.
根据Oil Movements提供的最新数据,截至10月27日四周,平均每日海运原油出口料为2,383万桶,截至9月29日止四周每日原油出口量为2,389万桶.
OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一.OPEC在6月举行的会议上保持产量目标不变.(完)
浏览OPEC相关报导,请点选[OPEC-CMN]
--编译 母红;审校 利棣儿
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。
路透洛杉矶2月26日 - 卡西·阿弗莱克(Casey Affleck)周日以扮演《海边的曼彻斯特》中悲痛欲绝的父亲的角色拿下奥斯卡最佳男主角奖。