〔欧洲汇市〕英镑兑美元小涨,涨势料脆弱

* 英镑在1.60美元附近交投,接近周一低位1.5975美元

* 标普调降西班牙评等料将增加该国求助的可能性

* 英镑兑欧元走强,对英国经济的忧虑限制涨幅

路透伦敦10月11日电---英镑兑美元周四小涨,因投资者将西班牙评等遭调降解读为该国求助机率增加的迹象,使其更愿意买入风险较高货币.

不过,风险胃纳全面反弹却导致英镑兑欧元走软.稍早,欧元承压,受累于标普调降西班牙评等的消息公布后的跳膝反应.

标准普尔周三调降西班牙债信评级至"BBB-",仅略高于垃圾级别,指因经济衰退加深限制西班牙政府的政策选项.[ID:nSB2042035]

"欧元表现相对较好,因目前人们将降息视为正面消息,因西班牙可能更接近求助.这虽然有悖常理,但背后的逻辑是要想往前走,西班牙需要先退一步,"ETX Capital的汇市经纪Richard Wiltshire表示.

英镑兑美元GBP=D4小涨0.2%,报1.6029美元,进一步远离周二所及低点1.5975美元,此为9月10日以来最低.

欧元兑英镑EURGBP=D4攀升0.3%至0.8066英镑,仍低于周一触及的近四周最高0.8100英镑.

欧元兑英镑也在9月中旬高位0.8114和200日移动均线切入位0.8118附近面临强劲技术阻力.

西班牙是否会求助,并激活欧洲央行购债计划的不确定性近几周限制投资者的风险胃纳.

一旦西班牙求助,英镑和欧元等风险较高货币兑美元等避险货币将走强,因欧洲央行的购债计划将拉低居高不下的西班牙公债收益率.

周四没有英国经济数据出炉,市场关注西班牙求助的不确定性,这致使英镑走势受欧元区情势的发展所左右.

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示,应给债负沉重的欧元区国家更多时间来削减预算赤字,这也扶助提振风险意愿.

"若欧元进一步走软,英镑/美元看来岌岌可危,"法国兴业银行外汇策略师Kit Juckes称.

若英镑继续走软,可能跌向技术支撑位1.5960美元,此乃9月10日所及低位,也是7月低位至9月21日高位1.6310美元涨势的38.2%回档位.

对英国疲弱经济的担忧以及英国央行在11月会议上选择扩大量化宽松规模的前景料将使英镑兑美元承压,并限制英镑/欧元的升势.(完)

--编译 母红; 审校 李军

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