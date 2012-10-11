〔英国债市〕英债走低,通膨保值债券标售收益率创纪录低位

路透伦敦10月11日电---英债周四跟随德债走低,强劲的美国就业数据盖过了西班牙评级遭调降对避险公债的提振.另外,英国标售新的通膨保值公债,收益率创纪录低位.

美国上周初请失业金人口降至四年半来最低,暗示美国就业市场正在改善.

数据公布后,12月英债期货FLGZ2转升为跌,结算时下挫9个跳动点,报119.82,可比德债期货跌8个跳动点.

"很显然,美国就业数据是导致英债走低的原因之一,"RBC Capital Markets的策略师Sam Hill表示.

他说,有报导称欧盟可能推迟执行巴塞尔III银行资本规定多达一年,这也令英债承压.

媒体周四发表的英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)的言论显示,另一轮量化宽松可能不"符合"英国央行的通胀目标,而且并不一定会提振英国经济.[ID:nSB2042699]这向那些押注央行将在11月推出新一轮量化宽松的投资者发出警告.

另外,英国今日标售15亿英镑新的2024年到期通膨保值英债,投标倍数为2.56,为年内同类标售最高,收益率为-0.441%,为纪录最低.

标售结束后,通膨保值英债全线上扬,标售前基本持稳.

周五,英国将公布未经季节性调整的8月建筑业产出数据.

10年期英债GB10YT=RR收益率(殖利率)升2个基点,至1.788%,与可比德债收益率差持稳,报28个基点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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