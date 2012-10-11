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中国财经报道
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2012年 10月 12日 星期五 02:05 BJT
〔标题新闻〕数据显示今年上半年美国网络广告支出大幅放缓,但仍触及170亿美元的纪录新高
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8LBB6V]
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