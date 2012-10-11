〔全球金市〕金价结束四日连跌收升,受美国一周初请失业金数据带动

更正 - 日本股市：日经指数跌至两周半低位，受日元走强和金融股疲弱拖累
“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。
* 大宗商品和美国股市上涨提振了金价
* 美国一周初请失业金人数降至四年半低位
* 以欧元计价的黄金连续第四个交易日上涨
* 市场关注:周五美国将公布生产者物价指数(PPI)
路透纽约/伦敦10月11日电---金价周四收高,追随美国股市和其他大宗商品上涨,美国一周初请失业金人数大幅下降令金价结束四日连跌走势.
分析师称,在10月前的四个月连续上涨后,黄金可能将对升势作进一步盘整.上周五金价升至11个月高位,但未能升逾1,800美元关口,引发技术性疲弱.
美国政府周四公布,上周初请失业金人数意外大幅下降3万人,降至四年半低点,对经济的乐观情绪提振了金价.黄金传统上具有通胀对冲作用.
"黄金走势与其他风险资产密切相关,任一经济数据长期表现良好,都将提振对黄金和其他风险资产的需求,"Sarhan Capital首席执行长Adam Sarhan称.
1810GMT时,现货金XAU=涨0.3%,报每盎司1,767美元,过去四个交易日累计跌逾2%,为6月以来跌势最长的一次.
纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金GCZ2结算价涨5.50美元,报1,770.60美元,汤森路透初步数据显示,成交量较30日均值低约40%.
以欧元计价黄金XAUEUR=R连续第四日上涨,距纪录高位只差不到1%,突显在经济具有不确定性之际,欧洲买家蜂拥买入黄金以避险.
金价与欧元一同上涨,后者未受标准普尔下调西班牙债信评等的影响.分析师称,对经济放缓的预期已被金融市场所消化.
路透对全球数百位分析师的调查显示,明年全球经济仅会稍微改善.[ID:nST0563335]
现货白银XAG=升0.1%,报33.99美元.
今年迄今白银一直是表现最好的贵金属,累计涨近24%,铂金XPT=升20%,黄金上扬13%,钯金XPD=下跌0.3%.
周四铂金涨0.6%,报1,676.99美元,钯金升0.1%,报646.97美元.
两个月时间内铂金价格累计涨20%,此前南非矿业工人罢工使该国多数生产设施关闭.
周三公布的路透调查显示,贵金属分析师对于铂金今年的走势前景不及三个月前调查时那样乐观,因为尽管主产国南非的供应问题对铂金价格起到提振作用,但全球经济放缓引发的需求忧虑更大,盖过了前者影响.[ID:nSB2042899]
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最新价格/ 当日 当日 当日 当日 成交量
结算价 变动 涨跌% 低位 高位
COMEX黄金期货 GCQ2 1770.60 5.50 0.3 1760.20 1776.60 105,925
COMEX白银期货 SIN2 34.082 -0.027 -0.1 33.815 34.380 31,329
COMEX铂金期货 PLN2 1687.80 11.10 0.7 1668.90 1689.00 12
COMEX钯金期货 PAU2 650.90 1.00 0.2 646.00 657.00 3,074
现货金 XAU= 1767.00 5.06 0.3 1759.03 1774.70
现货银 XAG= 33.990 0.020 0.1 33.800 34.330
现货铂金 XPT= 1676.99 9.29 0.6 1662.75 1686.99
现货钯金 XPD= 646.97 0.77 0.1 649.00 654.50
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。
路透新加坡2月27日 - 印度卢比周一创下三个月高位，泰铢徘徊在四个月高位，投资者静候本周稍晚美国总统特朗普在国会发表的演讲，期望从中获得新的走势指引。 泰铢兑美元 跳涨至34.85泰铢，追平周五高位，为近四个月来最高。 印度卢比兑美元 触及11月10日以来最高66.645。 泰铢和印度卢比等新兴亚币持坚，市场等待特朗普周二在国会的重要讲话。 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍。 交易商表示，对于特朗普是否会就基建支出和税改计划提出足够细节的不确定性，帮助压抑美元。 “市场正在调整仓位，以防(演讲内容)令人失望。”OANDA资深交易员Stephen Innes说。 同时Innes补充称，在特朗普发表讲话前，交易员或许会对大举抛售 美
筹得资金将用于2012年5月签署的110亿台币等值双档贷款的再融资，以及2014年7月签署的45.6亿台币五年期贷款的再融资。