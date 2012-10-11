〔芝加哥期市〕CBOT小麦收高,因USDA下调美国和全球粮食供应预估

更正 - 日本股市：日经指数跌至两周半低位，受日元走强和金融股疲弱拖累
“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。
路透芝加哥10月11日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收高,追随玉米期货市场的强劲走势,交易商指因政府下调了美国和全球粮食供应预估.
CBOT指标12月小麦期货合约WZ2涨1.8%,收于50日移动均线切入位形成的关键技术阻力位上方,此前美国农业部表示,美国国内的小麦消费量将是1998/99作物年度以来最高的.
美国农业部(USDA)将美国小麦期末库存预估从6.98亿蒲式耳下调至6.54亿,为2007/08作物年度以来最低,但仍高于交易商预计的6.30亿蒲式耳.
农业部还将全球小麦期末库存预估从1.7671亿吨下调至1.73亿吨,路透调查分析师平均预计为1.72813亿吨.
分析师预计美国农业周五早上将公布一周小麦出口销售数量介于35至55万吨,高于上周的30.7万吨.
CBOT-12月小麦期货合约WZ2收高16-1/4美分,结算价报8.86美元.
今日CBOT小麦预估成交量为115,698口.(完)
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--编译 于春红;审校 母红
“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。
路透新加坡2月27日 - 印度卢比周一创下三个月高位，泰铢徘徊在四个月高位，投资者静候本周稍晚美国总统特朗普在国会发表的演讲，期望从中获得新的走势指引。 泰铢兑美元 跳涨至34.85泰铢，追平周五高位，为近四个月来最高。 印度卢比兑美元 触及11月10日以来最高66.645。 泰铢和印度卢比等新兴亚币持坚，市场等待特朗普周二在国会的重要讲话。 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍。 交易商表示，对于特朗普是否会就基建支出和税改计划提出足够细节的不确定性，帮助压抑美元。 “市场正在调整仓位，以防(演讲内容)令人失望。”OANDA资深交易员Stephen Innes说。 同时Innes补充称，在特朗普发表讲话前，交易员或许会对大举抛售 美
筹得资金将用于2012年5月签署的110亿台币等值双档贷款的再融资，以及2014年7月签署的45.6亿台币五年期贷款的再融资。