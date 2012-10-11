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市场报道 | 2012年 10月 12日 星期五 05:41 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦收高,因USDA下调美国和全球粮食供应预估

路透芝加哥10月11日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收高,追随玉米期货市场的强劲走势,交易商指因政府下调了美国和全球粮食供应预估.

CBOT指标12月小麦期货合约WZ2涨1.8%,收于50日移动均线切入位形成的关键技术阻力位上方,此前美国农业部表示,美国国内的小麦消费量将是1998/99作物年度以来最高的.

美国农业部(USDA)将美国小麦期末库存预估从6.98亿蒲式耳下调至6.54亿,为2007/08作物年度以来最低,但仍高于交易商预计的6.30亿蒲式耳.

农业部还将全球小麦期末库存预估从1.7671亿吨下调至1.73亿吨,路透调查分析师平均预计为1.72813亿吨.

分析师预计美国农业周五早上将公布一周小麦出口销售数量介于35至55万吨,高于上周的30.7万吨.

CBOT-12月小麦期货合约WZ2收高16-1/4美分,结算价报8.86美元.

今日CBOT小麦预估成交量为115,698口.(完)

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--编译 于春红;审校 母红

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