〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货上扬,尽管产量增加美国库存依然紧蹙

路透10月11日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四大豆期货攀升1.7%,为两周来最大单日涨幅,之前美国政府上调美国大豆产量预估,但库存-使用比率仍处于近50年低位.
市场尾盘削减涨幅,交易商称,部分因市场有零星的对冲相关卖盘.
美国农业部称,估计美国大豆单产为每英亩37.8蒲式耳,高于9月份预期的35.3蒲式耳.并将产量预期从之前的26.34亿蒲式耳上调至28.6亿蒲式耳.两项数据均略高于市场预期.
美国农业部还将美国2012/13年大豆期末库存预估上调至1.3亿蒲式耳,9月份的预期为1.15亿蒲式耳.但一项衡量供应紧蹙状况的指标库存-使用比率仅为4.4%,为1965/66年来最低.
市场对中国例行国储大豆拍卖反应并不热烈,仅售出225,355吨,约为计划拍卖规模的一半,因政府之前将部分库存的拍卖价格上调了15%.
一家天气预测机构称,本周末的降雨可能将导致美国中西部的大豆收割放缓,但天气将在周一开始时转干.
指标CBOT-11月大豆合约SX2收高25-1/4美分,报每蒲式耳15.48-1/2美元.
10月豆粕合约SMc1收高12.6美元,报每短吨482.7美元.
10月豆油合约BOc1收高0.71美分,报每磅50.88美分.
今日CBOT大豆期货的预估成交量为372,324口,豆粕期货为93,294口,豆油期货为173,852口.
以下为CBOT农产品期货在1936 GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 773.25 36.50 5.0% 19.6%
CBOT大豆Sc1 1548.50 25.25 1.7% 29.2%
CBOT豆粕SMc1 482.70 12.60 2.7% 56.0%
CBOT豆油BOc1 50.88 0.71 1.4% -2.3%
CBOT小麦Wc1 886.00 16.25 1.9% 35.7%
CBOT稻米RRc1 1497.50 -5.00 -0.3% 2.5%
EU小麦BL2H0 263.50 2.25 0.9% 30.1%
NYMEX原油期货CLc1 92.44 1.19 1.3% -6.5%
道琼工业指数.DJI 13,326 -19 -0.1% 9.1%
现货金XAU= 1766.64 4.70 0.3% 13.0%
欧元/美元EUR= 1.2926 0.0052 0.4% -0.1%
美元指数.DXY 79.7880 -0.1290 -0.2% -0.5%
波罗的海
干散货指数.BADI 903 28 3.2% -48.0%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
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--编译 母红;审校 利棣儿