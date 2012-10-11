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市场报道 | 2012年 10月 12日 星期五 03:58 BJT

〔标题新闻〕至10月10日当周美国货币市场共同基金资产减少13.8亿美元,至2.562万亿美元-ICI

ICI为美国投资公司协会

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