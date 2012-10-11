〔美国债市〕公债价格上涨,因欧元区情势仍令人担忧

* 西班牙债信评等遭调降突显了欧元区忧虑

* 美国一周初请失业金人数降至逾四年最低位

* 美国标售130亿美元30年期公债

* 美联储在卖短买长操作中买入12.5亿美元通膨保值债券(TIPS)

路透纽约10月11日电---美国公债价格周四在交投震荡中上涨,西班牙债信评等遭调降后引发的对欧元区状况的担忧以及美国11月大选前的不确定性,盖过了30年期公债标售的影响.

美国财政部标售了130亿美元30年期公债,得标利率为2.904%.分析师称需求疲弱,一级市场交易商在标购中所占比例为1月以来最高.

这与本周初标售三年和10年期公债时的需求旺盛形成鲜明对比.

"这次标售看起来不佳,但我更希望看看总体情况,"法国巴黎银行的利率策略师Suvrat Prakash称.

"当你总览三次标售时就会看到,投资者需求仍在,利率在纪录低位时,市场有良好支撑."

周三稍晚,西班牙债信评等被标售普尔下调至略高于垃圾等级,投资者忧虑因此突显.市场仍在等待穆迪对西班牙债信评级的检讨结果,穆迪或许将该国评等下调至垃圾级别.预计结果将在本月出炉.

不过盘中部分时间美国公债呈窄幅波动走势,因经济数据显示美国就业市场可能正在走强.

上周美国初请失业金人数意外降至2008年2月以来最低位,但政府称可能是一次性因素发挥了作用.

"这暗示就业市场有些改善,"导致盘初美国公债受到一些抛盘打压,Credit Agricole Corporate & Investment Bank的利率策略全球主管David Keeble称.

与此同时,美联储在卖短买长操作中买入12.5亿美元通膨保值债券(TIPS).

公开市场上,10年期公债US10YT=RR价格涨02/32,收益率报1.673%,周三尾盘报1.680%.

30年期公债US30YT=RR价格涨18/32,收益率尾盘报2.856%,稍早下跌近1个大点,周三尾盘报2.885%.

分析师和投资者称,在欧债危机有进展和美国应对年底将出现的财政悬崖前,美国公债可能仍是资金的安全避风港.

"美国公债陷于区间内,这是良好的入市机会,"Calvert Investment Management投资组合经理Matt Duch称,该公司管理着大约120亿美元资产.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-31/32 (-) 0.270

五年期公债US5YT=RR 99-26/32 (-01/32) 0.662

10年期公债US10YT=RR 99-18/32 (+02/32) 1.673

30年期公债US30YT=RR 97-28/32 (+18/32) 2.856(完)

--编译 于春红;审校 母红

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