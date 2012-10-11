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市场报道 | 2012年 10月 12日 星期五 05:43 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉创下三周最大跌幅,因USDA上调全球棉花库存预估

路透纽约10月11日电---洲际交易所(ICE)期棉价格周四收低,创下三周最大单日跌幅,此前美国农业部(USDA)连续第三个月将2012/13年全球棉花期末库存预估上调至纪录高位.

美国农业部的最新数据加剧了人们对全球最大纺织市场中国棉花需求放缓的忧虑.尽管棉花消费降低,但该数据暗示,美国,中国和印度产量均料将上扬.

ICE-12月期棉CTZ2结算价报每磅70.71美分,当日下跌1.39美分,或近2%.

这是12月期棉合约自9月21日以来最大单日百分比跌幅,盘中亦触及10个交易日低位70.41美分.

Knight Futures棉花专家Sharon Johnson称,如果12月期棉在下一个交易日结算价跌破每磅70.65美分,即9月28日以来最低位,那么期棉市场将承受更多压力.

汤森路透初步数据显示,周四成交量低于以往,不到30日均值的53%.

美国政府将截至2013年7月底的全球棉花库存预估上调3.4%,至创纪录的7,911万包(每包480磅),因产量大增和消费减少.

美国农业部将中国棉花消费预估下调200万包,至3,600万包,指因加工厂需求下降,这些工厂因国内价格较高而减少购买量.

农业部上调世界三大产棉国--中国,印度和美国的产量预估,并上调巴西和巴基斯坦这些产棉大国的产量预估,总计上调2%,至1.1632亿包.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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