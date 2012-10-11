〔纽约期市〕ICE期棉创下三周最大跌幅,因USDA上调全球棉花库存预估

更正 - 日本股市：日经指数跌至两周半低位，受日元走强和金融股疲弱拖累
“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。
路透纽约10月11日电---洲际交易所(ICE)期棉价格周四收低,创下三周最大单日跌幅,此前美国农业部(USDA)连续第三个月将2012/13年全球棉花期末库存预估上调至纪录高位.
美国农业部的最新数据加剧了人们对全球最大纺织市场中国棉花需求放缓的忧虑.尽管棉花消费降低,但该数据暗示,美国,中国和印度产量均料将上扬.
ICE-12月期棉CTZ2结算价报每磅70.71美分,当日下跌1.39美分,或近2%.
这是12月期棉合约自9月21日以来最大单日百分比跌幅,盘中亦触及10个交易日低位70.41美分.
Knight Futures棉花专家Sharon Johnson称,如果12月期棉在下一个交易日结算价跌破每磅70.65美分,即9月28日以来最低位,那么期棉市场将承受更多压力.
汤森路透初步数据显示,周四成交量低于以往,不到30日均值的53%.
美国政府将截至2013年7月底的全球棉花库存预估上调3.4%,至创纪录的7,911万包(每包480磅),因产量大增和消费减少.
美国农业部将中国棉花消费预估下调200万包,至3,600万包,指因加工厂需求下降,这些工厂因国内价格较高而减少购买量.
农业部上调世界三大产棉国--中国,印度和美国的产量预估,并上调巴西和巴基斯坦这些产棉大国的产量预估,总计上调2%,至1.1632亿包.(完)
--编译 于春红;审校 母红
“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。
路透新加坡2月27日 - 印度卢比周一创下三个月高位，泰铢徘徊在四个月高位，投资者静候本周稍晚美国总统特朗普在国会发表的演讲，期望从中获得新的走势指引。 泰铢兑美元 跳涨至34.85泰铢，追平周五高位，为近四个月来最高。 印度卢比兑美元 触及11月10日以来最高66.645。 泰铢和印度卢比等新兴亚币持坚，市场等待特朗普周二在国会的重要讲话。 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍。 交易商表示，对于特朗普是否会就基建支出和税改计划提出足够细节的不确定性，帮助压抑美元。 “市场正在调整仓位，以防(演讲内容)令人失望。”OANDA资深交易员Stephen Innes说。 同时Innes补充称，在特朗普发表讲话前，交易员或许会对大举抛售 美
筹得资金将用于2012年5月签署的110亿台币等值双档贷款的再融资，以及2014年7月签署的45.6亿台币五年期贷款的再融资。