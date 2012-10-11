〔美国股市〕大致收平,苹果走低令就业数据带来的涨幅缩窄

* 苹果下跌,因在与三星的官司中受挫

* Sprint放量上涨,因据报导将被日本软银收购

* 道指收跌0.14%,标普500指数微升0.02%,Nasdaq指数回落0.08%

路透纽约10月11日电---美国股市周四基本收平.美国就业市场改善迹象带动股市上涨,但苹果(AAPL.O)股价因在一法院裁决中失利而下跌,限制了美股的升幅.

苹果跌2%,报628.10美元.一美国上述法院推翻了针对三星(005930.KS) Galaxy Nexus智能手机的初步销售禁令,使苹果在与谷歌(GOOG.O)安卓手机操作系统的竞争中受挫.

交易商近期态度悲观,由于担忧美国业绩期疲弱,标普500指数在过去五个交易日中累计回落2%.美国上周初请失业金人口降至逾四年半来最低的消息仅给市场提供些许支撑.

"除非业绩期有惊人的消息公布,短期内市场将保持目前这种震荡的走势,"Banyan Partners的首席市场策略师Robert Pavlik表示.

美国电话电报公司(T.N)和Verizon (VZ.N)也受压,因有消息称,日本软银(9984.T)可能购买其竞争对手Sprint Nextel (S.N)的股份.Sprint股价大涨逾13%,但美国电话电报公司和Verizon则下跌超过1%,因预期市场竞争将进一步加剧.

标普500指数距离五年前触及的纪录收盘高位仅低约8%,且预计本周开锣的业绩期将显示企业季度业绩将录得2009年以来首次按年下跌.

"我们如此接近纪录高位,且有关市场目前水准缺乏基本面支撑的说法甚嚣尘上,因此投资者正在获利了结,"Lee & Co的首席执行长Doreen Mogavero表示.

道琼工业指数.DJI收跌18.58点,或0.14%,至13,326.39点;标准普尔500指数.SPX收升0.28点,或0.02%,至1,432.84点.Nasdaq指数.IXIC收低2.37点,或0.08%,至3,049.41点.

在标普500指数的10大类股中,能源股.GSPE领涨,涨幅为0.6%.煤矿业者Peabody Energy BTU.N劲升8.9%,至26.18美元.同业Consol Energy(CNX.N)大涨8%,报35.48美元,因预期天然气价格上涨将促使发电厂增加煤炭的使用量.

Sprint股价大涨14.3%,报5.76美元,因有消息称,可能被日本软银收购.美国电话电报收跌1.8%,报36.26美元.Verizon回落1.3%,报45.20美元.

Clearwire Corp CLWR.O暴涨70.8%,报2.22美元,Sprint持有该公司的多数权益.

卡车生产商Oshkosh (OSK.N)急升11.4%,报29.90美元,因有消息称,投资大亨伊坎(Carl Icahn)已提出以每股32.50美元的价格购买该公司所有股票.OshKosh建议股东不要采取任何行动,等待进一步的通知.

Dollar Tree (DLTR.O)劲挫7.7%,报43.28美元,百分比跌幅居非必需消费品类股之首,因该公司表示,第三季营收将在之前预期区间的低端.

标普零售股指数.RLX回落0.9%.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约61亿股,略低于约65.2亿股的今年日成交均值.

纽约证交所涨跌股家数之比为约2:1,Nasdaq市场约为3:2.(完)

--编译 母红;审校 张涛

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