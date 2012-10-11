《日本重要政经日程》--10月12日

标题新闻：印尼警方称万隆市一个政府大楼院内发生高压锅爆炸，袭击者中枪受重伤
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10月11日(四)
2350 - 9月企业物价指数
2350 - 9月30日-10月6日资本流动数据
2350 - 日本央行宣布9月货币供应
10月12日(五)
-- - 国际货币基金组织(IMF)和世界银行年度会议(至10月14日)
-- - 标普在IMF/世界银行会议间隙召开简报会
0400 - IMF总裁拉加德参与由英国广播公司(BBC)举办的全球经济辩论
0600 - 永旺(8267.T)宣布上半年财报
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 徐文焰
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
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筹得资金将用于2012年5月签署的110亿台币等值双档贷款的再融资，以及2014年7月签署的45.6亿台币五年期贷款的再融资。
路透东京2月27日 - 日本公债价格周一上涨，五年期公债收益率(殖利率)触及三个月低点，因对日本央行购债操作的担忧缓解，且美国总统特朗普本周稍晚讲话前市场情绪谨慎。 日本央行周一购买8,200亿日圆(73.1亿美元)剩余期限在一以上至五年的公债。 虽然这在普遍预期之内，但仍然减轻了市场压力，此前央行在上月意外跳过了一次对上述期限债券的购买操作。 日债从美债和欧债上涨中获得支持。外界猜测特朗普周二在国会的演讲可能平淡无奇，许多投资者原本预计他将阐明其“非凡”的减税计划。 “围绕日本央行的不确定性已经清除，而人们越来越认为特朗普很难很快落实大规模减税，”柏瑞投资驻东京固定收益投资主管Tadashi Matsukawa称。 指标10年期日本公债收益率(殖利率) 下跌1.0个基点至0.050%，为近一个月低位。 20年期公债收益率 下滑2.5个基点至一个月低位0.620%。 日本央行购债操作支持短期公债，五年期公债收益率