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货币新闻 | 2012年 10月 12日 星期五 06:42 BJT

《综述》美国上周初请失业金人数降至四年半低点,8月贸易逆差扩大

* 上周初请失业金人数下降3万人

* 季节调整是下降原因之一,但趋势乐观

* 8月贸易逆差扩大,因出口下滑

路透华盛顿10月11日电---政府数据显示,上周美国初请失业金人数降至逾四年半以来的最低位,可能提振总统奥巴马的选情.

劳工部周四公布的数据,是显示就业市场改善的最新迹象.然而初请失业金人数意外大幅减少3万人,可能是因季节性调整扭曲了数据,未来几周可能会消除这种影响.

"整体趋势似乎是劳动力市场正在改善."RBS证券的外汇策略师Brian Kim表示.

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