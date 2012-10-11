《综述》美国上周初请失业金人数降至四年半低点,8月贸易逆差扩大

娱乐新闻：卡西·阿弗莱克以海边的曼彻斯特拿下奥斯卡最佳男主角奖
路透洛杉矶2月26日 - 卡西·阿弗莱克(Casey Affleck)周日以扮演《海边的曼彻斯特》中悲痛欲绝的父亲的角色拿下奥斯卡最佳男主角奖。
* 上周初请失业金人数下降3万人
* 季节调整是下降原因之一,但趋势乐观
* 8月贸易逆差扩大,因出口下滑
路透华盛顿10月11日电---政府数据显示,上周美国初请失业金人数降至逾四年半以来的最低位,可能提振总统奥巴马的选情.
劳工部周四公布的数据,是显示就业市场改善的最新迹象.然而初请失业金人数意外大幅减少3万人,可能是因季节性调整扭曲了数据,未来几周可能会消除这种影响.
"整体趋势似乎是劳动力市场正在改善."RBS证券的外汇策略师Brian Kim表示.
路透洛杉矶2月26日 - 卡西·阿弗莱克(Casey Affleck)周日以扮演《海边的曼彻斯特》中悲痛欲绝的父亲的角色拿下奥斯卡最佳男主角奖。
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路透洛杉矶2月26日 - 达米恩·查泽雷(Damien Chazelle)以他个人第三部剧情片“爱乐之城”(星声梦里人/乐来越爱你/La La Land)拿下奥斯卡金像奖最佳导演奖，成为此一奖项年纪最轻的得主。