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亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 06:19 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月11日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 61.53 -0.30 -0.49 1838579

搜狐 (SOHU.O) 40.17 +0.36 +0.90 214335

网易 (NTES.O) 52.43 +0.48 +0.92 543209

百度 (BIDU.O) 109.04 +0.91 +0.84 3648211

亚信科技 ASIA.O 10.50 +0.00 +0.00 290293

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 15.03 -0.09 -0.60 1493102

联电 (UMC.N) 2.03 -0.01 -0.49 210188

日月光 (ASX.N) 3.75 +0.03 +0.81 179857

矽品精密 (SPIL.O) 5.37 +0.16 +3.07 958792

和信超媒体 (GIGM.O) 0.91 -0.02 -2.15 35454

友达 (AUO.N) 3.44 +0.09 +2.69 149828

中华电信 (CHT.N) 31.60 +0.08 +0.25 43221

台湾国际航电 (GRMN.O) 40.44 +0.38 +0.95 401130

香港

中国移动 (CHL.N) 54.43 +0.19 +0.35 207012

中国联通 (CHU.N) 16.90 +0.29 +1.75 108841

中国电信 (CHA.N) 59.44 +0.49 +0.83 17175

中芯国际 (SMI.N) 1.86 +0.06 +3.33 152580

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.98 -0.05 -1.24 6226

(完)

--整理 徐文焰

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