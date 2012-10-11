《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月11日

标题新闻：印尼警方称万隆市一个政府大楼院内发生高压锅爆炸，袭击者中枪受重伤
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以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 61.53 -0.30 -0.49 1838579
搜狐 (SOHU.O) 40.17 +0.36 +0.90 214335
网易 (NTES.O) 52.43 +0.48 +0.92 543209
百度 (BIDU.O) 109.04 +0.91 +0.84 3648211
亚信科技 ASIA.O 10.50 +0.00 +0.00 290293
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 15.03 -0.09 -0.60 1493102
联电 (UMC.N) 2.03 -0.01 -0.49 210188
日月光 (ASX.N) 3.75 +0.03 +0.81 179857
矽品精密 (SPIL.O) 5.37 +0.16 +3.07 958792
和信超媒体 (GIGM.O) 0.91 -0.02 -2.15 35454
友达 (AUO.N) 3.44 +0.09 +2.69 149828
中华电信 (CHT.N) 31.60 +0.08 +0.25 43221
台湾国际航电 (GRMN.O) 40.44 +0.38 +0.95 401130
香港
中国移动 (CHL.N) 54.43 +0.19 +0.35 207012
中国联通 (CHU.N) 16.90 +0.29 +1.75 108841
中国电信 (CHA.N) 59.44 +0.49 +0.83 17175
中芯国际 (SMI.N) 1.86 +0.06 +3.33 152580
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.98 -0.05 -1.24 6226
(完)
--整理 徐文焰
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筹得资金将用于2012年5月签署的110亿台币等值双档贷款的再融资，以及2014年7月签署的45.6亿台币五年期贷款的再融资。
路透东京2月27日 - 日本公债价格周一上涨，五年期公债收益率(殖利率)触及三个月低点，因对日本央行购债操作的担忧缓解，且美国总统特朗普本周稍晚讲话前市场情绪谨慎。 日本央行周一购买8,200亿日圆(73.1亿美元)剩余期限在一以上至五年的公债。 虽然这在普遍预期之内，但仍然减轻了市场压力，此前央行在上月意外跳过了一次对上述期限债券的购买操作。 日债从美债和欧债上涨中获得支持。外界猜测特朗普周二在国会的演讲可能平淡无奇，许多投资者原本预计他将阐明其“非凡”的减税计划。 “围绕日本央行的不确定性已经清除，而人们越来越认为特朗普很难很快落实大规模减税，”柏瑞投资驻东京固定收益投资主管Tadashi Matsukawa称。 指标10年期日本公债收益率(殖利率) 下跌1.0个基点至0.050%，为近一个月低位。 20年期公债收益率 下滑2.5个基点至一个月低位0.620%。 日本央行购债操作支持短期公债，五年期公债收益率