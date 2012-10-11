〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数上涨,铁矿石与煤炭船运需求强劲

标题新闻：印尼警方称万隆市一个政府大楼院内发生高压锅爆炸，袭击者中枪受重伤
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路透10月11日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四上涨,因煤炭和铁矿石船运需求上升.
波罗的海乾散货运价指数上涨3.2%,报903点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI上涨3.27%至1,833点,日均获利上涨517美元至10,371美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
连涨三日的上海钢材期货周四跌逾1%,因中国需求前景仍然模糊,铁矿石价格则触及7月以来高位,因钢厂继续补充库存.
铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响干散货运输价格的一个重要因素.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨7.53%至843点,该型船舶日均获利上涨472美元至6,716美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
Commodore Research称,中国、印度热煤运输订船数量继续增多,因此本周巴拿马型船运价继续获得支撑.
灵便型船舶日均获利上涨17美元至6,535美元,超灵便型船舶的日均获利下滑34美元至8,192美元.(完)
--编译 程琳;审校 张涛
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筹得资金将用于2012年5月签署的110亿台币等值双档贷款的再融资，以及2014年7月签署的45.6亿台币五年期贷款的再融资。
路透东京2月27日 - 日本公债价格周一上涨，五年期公债收益率(殖利率)触及三个月低点，因对日本央行购债操作的担忧缓解，且美国总统特朗普本周稍晚讲话前市场情绪谨慎。 日本央行周一购买8,200亿日圆(73.1亿美元)剩余期限在一以上至五年的公债。 虽然这在普遍预期之内，但仍然减轻了市场压力，此前央行在上月意外跳过了一次对上述期限债券的购买操作。 日债从美债和欧债上涨中获得支持。外界猜测特朗普周二在国会的演讲可能平淡无奇，许多投资者原本预计他将阐明其“非凡”的减税计划。 “围绕日本央行的不确定性已经清除，而人们越来越认为特朗普很难很快落实大规模减税，”柏瑞投资驻东京固定收益投资主管Tadashi Matsukawa称。 指标10年期日本公债收益率(殖利率) 下跌1.0个基点至0.050%，为近一个月低位。 20年期公债收益率 下滑2.5个基点至一个月低位0.620%。 日本央行购债操作支持短期公债，五年期公债收益率