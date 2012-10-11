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亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 06:34 BJT

〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数上涨,铁矿石与煤炭船运需求强劲

路透10月11日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四上涨,因煤炭和铁矿石船运需求上升.

波罗的海乾散货运价指数上涨3.2%,报903点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI上涨3.27%至1,833点,日均获利上涨517美元至10,371美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

连涨三日的上海钢材期货周四跌逾1%,因中国需求前景仍然模糊,铁矿石价格则触及7月以来高位,因钢厂继续补充库存.

铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响干散货运输价格的一个重要因素.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨7.53%至843点,该型船舶日均获利上涨472美元至6,716美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

Commodore Research称,中国、印度热煤运输订船数量继续增多,因此本周巴拿马型船运价继续获得支撑.

灵便型船舶日均获利上涨17美元至6,535美元,超灵便型船舶的日均获利下滑34美元至8,192美元.(完)

--编译 程琳;审校 张涛

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