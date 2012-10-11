日韩经济指标预测--10月12日-10月17日****

标题新闻：印尼警方称万隆市一个政府大楼院内发生高压锅爆炸，袭击者中枪受重伤
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路透10月12日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------10月8日当周--------------------------------
10月11日(四)
2350 日本国内企业物价指数(较前月) 9月 +0.3% +0.3%
(较上年同期) -1.4% -1.8%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 15,424
外资投资日本股市(亿日圆) -- -2,396
10月12日(五)
无重要经济数据.
----------------------------------10月15日当周--------------------------------
10月14日(日)
2100 韩国出口物价(较上年同期) 9月 -- +1.1%
进口物价(较上年同期) -- +0.3%
10月15日(一)
0300 韩国出口 9月修正值 -- -1.8%
进口 -- -6.1%
贸易收支(亿美元) -- 顺差31.5
0430 日本工业生产 8月修正值 -- -1.3%
产能利用率指数(较上月) 8月 -- +0.5%
10月16日(二)-19日(五)
无重要经济数据.
--整理 王丽鑫;审校 徐文焰
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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筹得资金将用于2012年5月签署的110亿台币等值双档贷款的再融资，以及2014年7月签署的45.6亿台币五年期贷款的再融资。
路透东京2月27日 - 日本公债价格周一上涨，五年期公债收益率(殖利率)触及三个月低点，因对日本央行购债操作的担忧缓解，且美国总统特朗普本周稍晚讲话前市场情绪谨慎。 日本央行周一购买8,200亿日圆(73.1亿美元)剩余期限在一以上至五年的公债。 虽然这在普遍预期之内，但仍然减轻了市场压力，此前央行在上月意外跳过了一次对上述期限债券的购买操作。 日债从美债和欧债上涨中获得支持。外界猜测特朗普周二在国会的演讲可能平淡无奇，许多投资者原本预计他将阐明其“非凡”的减税计划。 “围绕日本央行的不确定性已经清除，而人们越来越认为特朗普很难很快落实大规模减税，”柏瑞投资驻东京固定收益投资主管Tadashi Matsukawa称。 指标10年期日本公债收益率(殖利率) 下跌1.0个基点至0.050%，为近一个月低位。 20年期公债收益率 下滑2.5个基点至一个月低位0.620%。 日本央行购债操作支持短期公债，五年期公债收益率