《美国重要政经日程》--10月12日

娱乐新闻：卡西·阿弗莱克以海边的曼彻斯特拿下奥斯卡最佳男主角奖
路透洛杉矶2月26日 - 卡西·阿弗莱克(Casey Affleck)周日以扮演《海边的曼彻斯特》中悲痛欲绝的父亲的角色拿下奥斯卡最佳男主角奖。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1230 - 农业部公布一周出口销售报告.
1230 - 劳工部公布9月生产者物价指数(PPI).
1800 - 财政部发表9月预算声明
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 徐文焰;审校 孙茉莉
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路透洛杉矶2月26日 - 卡西·阿弗莱克(Casey Affleck)周日以扮演《海边的曼彻斯特》中悲痛欲绝的父亲的角色拿下奥斯卡最佳男主角奖。
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路透洛杉矶2月26日 - 达米恩·查泽雷(Damien Chazelle)以他个人第三部剧情片“爱乐之城”(星声梦里人/乐来越爱你/La La Land)拿下奥斯卡金像奖最佳导演奖，成为此一奖项年纪最轻的得主。