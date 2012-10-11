《综述》IMF呼吁欧洲国家放慢减赤速度,德国称如此将损及信心

* IMF赞成给希腊更多时间达成目标

* 德国表示放弃债务削减目标恐损害信心

* 发展中国家称已受到欧洲危机的冲击

路透东京10月11日电---国际货币基金组织(IMF)周四表示,支持给予债务缠身的希腊和西班牙更多时间以达成减赤目标,并警告称若债务削减过快过猛将弊大于利.

但德国对此予以回击,称在债务削减目标问题上开倒车只会损及信心.这一立场暗示IMF和德国之间仍存在一些意见分歧.

"IMF反复表示公共债务水平过高会带来问题."德国财政部长朔伊布勒对记者表示,"所以当某个中期目标已被确定下来时,朝着不同的方向走是无助于建立市场信心的."