《综述》IMF呼吁欧洲国家放慢减赤速度,德国称如此将损及信心

娱乐新闻：卡西·阿弗莱克以海边的曼彻斯特拿下奥斯卡最佳男主角奖
路透洛杉矶2月26日 - 卡西·阿弗莱克(Casey Affleck)周日以扮演《海边的曼彻斯特》中悲痛欲绝的父亲的角色拿下奥斯卡最佳男主角奖。
* IMF赞成给希腊更多时间达成目标
* 德国表示放弃债务削减目标恐损害信心
* 发展中国家称已受到欧洲危机的冲击
路透东京10月11日电---国际货币基金组织(IMF)周四表示,支持给予债务缠身的希腊和西班牙更多时间以达成减赤目标,并警告称若债务削减过快过猛将弊大于利.
但德国对此予以回击,称在债务削减目标问题上开倒车只会损及信心.这一立场暗示IMF和德国之间仍存在一些意见分歧.
"IMF反复表示公共债务水平过高会带来问题."德国财政部长朔伊布勒对记者表示,"所以当某个中期目标已被确定下来时,朝着不同的方向走是无助于建立市场信心的."
"当你想爬上一座大山,却开始向山下走去时,这座大山就会变得更高."
路透洛杉矶2月26日 - 卡西·阿弗莱克(Casey Affleck)周日以扮演《海边的曼彻斯特》中悲痛欲绝的父亲的角色拿下奥斯卡最佳男主角奖。
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路透洛杉矶2月26日 - 达米恩·查泽雷(Damien Chazelle)以他个人第三部剧情片“爱乐之城”(星声梦里人/乐来越爱你/La La Land)拿下奥斯卡金像奖最佳导演奖，成为此一奖项年纪最轻的得主。