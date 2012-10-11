〔货币市场〕美国10月10日止当周流通中商票减少

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路透纽约10月11日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四公布,10月10日止当周国内流通中的商业票据经季节调整后减少102亿美元.

该周未经季节调整的流通中商业票据减少107亿美元.

未经季节调整的外资银行商业票据增加9亿美元.

同时,一般担保品回购利率仍保持高位,因周四有1亿美元新标售公债进行了结算,而且预计本周的一系列公债发行将于下周一结算.

美国财政部本周二、三、四分别发行了总计660亿美元的三年期、10年期和30年期债券.

同时,以西班牙公债作担保的回购利率几无变动,因欧洲央行购债前景抵消了西班牙债信评级被下调的影响.

交易商称,以西班牙公债作担保的一周期回购利率持平于0.15-0.16%.

意大利标债结果良好,也帮助提振了投资者的风险偏好.[ID:nST0563705][ID:nSB2044067](完)

--编译 程琳;审校 孙茉莉

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