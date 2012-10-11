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货币新闻 | 2012年 10月 12日 星期五 07:32 BJT

《电子产业焦点》美法院撤销三星Nexus智能手机禁售令,苹果遭受打击

路透华盛顿/旧金山10月11日电---美国联邦巡回上诉法院周四撤销了针对三星电子(005930.KS)Galaxy Nexus智能手机的审前禁售令.这给正与谷歌(GOOG.O)移动软件竞争的苹果(AAPL.O)带来一击.

苹果在多个领域与谷歌展开激烈竞争.三星的许多设备都装载有谷歌的Android(安卓)软件.

预计上述裁决不会对智能手机市场产生巨大影响,因为Nexus已经是三星产品系列中的旧款.苹果股价收低近2%,报628.10美元.

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