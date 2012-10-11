《电子产业焦点》美法院撤销三星Nexus智能手机禁售令,苹果遭受打击

路透华盛顿/旧金山10月11日电---美国联邦巡回上诉法院周四撤销了针对三星电子(005930.KS)Galaxy Nexus智能手机的审前禁售令.这给正与谷歌(GOOG.O)移动软件竞争的苹果(AAPL.O)带来一击.