《电子产业焦点》美法院撤销三星Nexus智能手机禁售令,苹果遭受打击

娱乐新闻：卡西·阿弗莱克以海边的曼彻斯特拿下奥斯卡最佳男主角奖
路透洛杉矶2月26日 - 卡西·阿弗莱克(Casey Affleck)周日以扮演《海边的曼彻斯特》中悲痛欲绝的父亲的角色拿下奥斯卡最佳男主角奖。
路透华盛顿/旧金山10月11日电---美国联邦巡回上诉法院周四撤销了针对三星电子(005930.KS)Galaxy Nexus智能手机的审前禁售令.这给正与谷歌(GOOG.O)移动软件竞争的苹果(AAPL.O)带来一击.
苹果在多个领域与谷歌展开激烈竞争.三星的许多设备都装载有谷歌的Android(安卓)软件.
预计上述裁决不会对智能手机市场产生巨大影响,因为Nexus已经是三星产品系列中的旧款.苹果股价收低近2%,报628.10美元.
路透洛杉矶2月26日 - 卡西·阿弗莱克(Casey Affleck)周日以扮演《海边的曼彻斯特》中悲痛欲绝的父亲的角色拿下奥斯卡最佳男主角奖。
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路透洛杉矶2月26日 - 达米恩·查泽雷(Damien Chazelle)以他个人第三部剧情片“爱乐之城”(星声梦里人/乐来越爱你/La La Land)拿下奥斯卡金像奖最佳导演奖，成为此一奖项年纪最轻的得主。