〔金砖国家〕10月11日股汇市收盘纵览

路透10月12日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月11日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF上升0.39%,报995.95点.

中国股市:小幅收跌.分析师指出,尽管汇金出手增持四大国有银行股票,但在缺乏实质利好政策的前提下,大家对于突破上档压力区仍无多大信心,市场气氛趋谨慎,股指围绕60日均线小幅震荡,最终失守该重要技术位.沪综指.SSEC收报2,102.868点,跌17.074点,或0.81%;60日均线目前为2,106点.A股全日成交566亿元人民币,上日为604亿元.[.SSCN]

香港股市:收高,刺激措施期望鼓舞中资银行股和基础设施类股录得强劲表现,但本地地产股继近期的出色走势后遭获利了结打压.恒生指数.HSI收高0.4%至20,999.05点,恒生国企指数.HSCE升1.9%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四首次击穿6.2800的整数关口,收盘及盘中均创2005年汇改来新高,盘中并逼近1%的波幅上限,主要受中间价跳涨至逾半个月高位的强势.境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,580点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4350元.[CNY/CN][ID:nSB2043953]

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印度股市:收高,因外界预计财报季表现将优于预期,推动Infosys(INFY.NS)和HDFC Bank(HDBK.NS)上涨.这两家公司将于一天之后公布业绩.指标BSE指数.BSESN上升0.93%或173.65点,收报18,804.75点.NSE指数.NSEI上升0.99%或55.90点,报5,708.05点,收在重要心理水准5,700上方.[.BO][ID:nL3E8LB3MQ]

印度汇市:印尼卢比中断四日连跌,受出口商卖出美元和国内股市尾盘反弹可能带来一些外资流入提振.卢比/美元INR=D2收报52.6850/6950,较周三收盘价53.0450/0550上升0.7%.日内在宽阔区间52.63-53.16交投.[INR/][ID:nL3E8LB4AA]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,490.410点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高0.29%至795.34点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.29%至31.0075;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.23%,报40.22.

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巴西股市:拉美股市上涨,因美国初请失业金人数降至2008年2月以来的最低位,提振该国成长前景.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP上涨1.21%,收报59,161.72点.巴西市场周五适逢假期将休市.[ID:nL1E8LBGWS]

巴西汇市:巴西利率期货收益率下降,因投资者押注该国央行可能维持借贷成本不变直到明年,因决策者试图恢复经济成长.雷亚尔兑美元BRBYBRL=几乎持平,上日收于一个月低点.[ID:nL1E8LBJLS]

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南非股市:连续第二日上涨,Richemont(CFRJ.J)因奢侈品前景改善而上升,投资者涌向认为是遭遇超卖的个股.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI上涨1.07%至32,352.10点.综合指数.JALSH攀涨0.97%至36,498.44点.[.J][ID:nL6E8LBN22]

南非汇市:南非兰特/美元微升,因外界对于平息罢工产生初步希望.过去两个月罢工活动尤其对主要矿业部门造成严重破坏.1601GMT,兰特兑美元ZAR=D3报8.7070,较纽约收盘价8.7385上升0.36%.[ZAR/][ID:nL6E8LBPON](完)