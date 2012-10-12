中国作家莫言获2012年诺贝尔文学奖

欧元债市：公债收益率上扬，因欧元区通胀四年来首次触及2%
路透伦敦3月2日 - 德国指标10年期公债收益率周四升至逾一周最高水准，此前欧元区公布2月通胀四年来首次触及2%，超过欧洲央行设定的通胀目标。
路透斯德哥尔摩10月11日电(记者 Johan Ahlander)---中国作家莫言周四获得2012年诺贝尔文学奖。获奖理由是其作品的“魔幻现实主义”融合了民间故事、历史和中国当代社会。
莫言是第一个获得诺贝尔文学奖的中国公民。该奖奖金为120万美元。
莫言表示，他对此感到既欣喜又害怕。
他的一些作品因内容“挑衅和低俗”而被中国官方禁售，但他也因与政府关系过于密切而受到抨击。
在微博用户纷纷送上祝福之时，中国异见人士艾未未则对莫言的获奖并不认同。
现年57岁的莫言出生于山东高密，父母均为农民。他的作品也主要以这片土地为背景。
莫言原名管谟业，在文化大革命期间小学辍学后开始放牛。
他在接受中新社采访时表示，听到获奖的消息，他很高兴。
“但是我觉得获奖并不能代表什么，我认为中国有很多优秀的作家，他们的优秀作品也可以被世界所认可，”他说。
“接下来我还是会将大部分精力放在新作品的创作上。我会继续努力，感谢大家。至于是否前去瑞典领奖，我会等待诺贝尔奖组委会的通知和安排。”（完）
--编译 靳怡雯;审校 张家伟
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路透3月2日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 306.0 13 - - * 4月 295.5 51 295.6 4 * 5月 288.5 86 290.0 9 * 6月 283.0 338 283.5 44 * 7月 276.9 1517 277.9 367 * 8月 274.7 5239 274.6 765 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G