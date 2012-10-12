中国作家莫言获2012年诺贝尔文学奖

路透斯德哥尔摩10月11日电(记者 Johan Ahlander)---中国作家莫言周四获得2012年诺贝尔文学奖。获奖理由是其作品的“魔幻现实主义”融合了民间故事、历史和中国当代社会。

莫言是第一个获得诺贝尔文学奖的中国公民。该奖奖金为120万美元。

莫言表示，他对此感到既欣喜又害怕。

他的一些作品因内容“挑衅和低俗”而被中国官方禁售，但他也因与政府关系过于密切而受到抨击。

在微博用户纷纷送上祝福之时，中国异见人士艾未未则对莫言的获奖并不认同。

现年57岁的莫言出生于山东高密，父母均为农民。他的作品也主要以这片土地为背景。

莫言原名管谟业，在文化大革命期间小学辍学后开始放牛。

他在接受中新社采访时表示，听到获奖的消息，他很高兴。

“但是我觉得获奖并不能代表什么，我认为中国有很多优秀的作家，他们的优秀作品也可以被世界所认可，”他说。

“接下来我还是会将大部分精力放在新作品的创作上。我会继续努力，感谢大家。至于是否前去瑞典领奖，我会等待诺贝尔奖组委会的通知和安排。”（完）