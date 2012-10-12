澳新经济指标预测--10月12日-10月19日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透10月12日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------10月8日当周--------------------------------
10月12日(五)
暂无重要经济数据.
----------------------------------10月15日当周--------------------------------
10月15日(一)
0030 澳洲房屋融资 8月 -- -1.0%
投资房屋融资 -- -2.7%
2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季 +0.6% +0.3%
(较上年同期) +1.1% +1.0%
10月16日(二)
0030 澳洲央行会议纪录 10月 -- --
10月17日(三)
暂无重要经济数据.
10月18日(四)
暂无重要经济数据.
10月19日(五)
暂无重要经济数据.(完)
--编译 洪曦;审校 徐文焰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。