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亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 08:13 BJT

****澳新经济指标预测--10月12日-10月19日****

路透10月12日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------10月8日当周--------------------------------

10月12日(五)

暂无重要经济数据.

----------------------------------10月15日当周--------------------------------

10月15日(一)

0030 澳洲房屋融资 8月 -- -1.0%

投资房屋融资 -- -2.7%

2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季 +0.6% +0.3%

(较上年同期) +1.1% +1.0%

10月16日(二)

0030 澳洲央行会议纪录 10月 -- --

10月17日(三)

暂无重要经济数据.

10月18日(四)

暂无重要经济数据.

10月19日(五)

暂无重要经济数据.(完)

--编译 洪曦;审校 徐文焰

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